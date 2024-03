Mercato : "Ce qu’a fait l’OL est incroyable", jubile Benrahma

Buteur pour la première fois à Metz lors de la dernière journée, Saïd Benrahma se dit plus libéré à l’OL. L’Algérien est désormais pleinement intégré dans un club qui lui a montré rapidement son attachement.

Il y a eu les transferts qui ont capoté pour quelques millions ou quelques minutes et il y a celui de Saïd Benrahma. En temps normal, personne ne devrait être là à parler de l’apport que peut avoir l’Algérien ce dimanche soir en l’absence d’Alexandre Lacazette. Selon le règlement de la FIFA, le joueur offensif devrait toujours être à West Ham suite à des manquements du club londonien au moment de valider la venue de Benrahma à l’OL.

Mais finalement, l’entêtement lyonnais ainsi que la façon de faire des Hammers avec le club lyonnais, mais aussi le Betis Séville, ont eu raison de ces règles initiales. Au lendemain de la date butoir, Saïd Benrahma est devenu un joueur de l’OL. "J'étais déçu. Ce qu'ils ont fait à Lyon, c'était incroyable, est revenu l’international algérien dans Téléfoot. Ils étaient dans les bureaux jusqu'à 3h00 du matin, 3h30. Ils me voulaient vraiment ! Ils ont tout donné et ça s'est finalisé."

"Je me sens plus libéré après mon but"

Entre Rhône et Saône depuis maintenant un mois, Saïd Benrahma continue de s’acclimater à son nouvel environnement. Après des débuts timides, l’ancien Niçois est monté en puissance sur les deux dernières rencontres. Buteur contre le FC Metz, "un but qui m’a libéré, je me sentais plus tranquille avec le ballon derrière", l’ailier de l’OL a donné le tournis aux défenseurs de Strasbourg mardi.

Même s’il n’a ps trouvé la faille, il se sent de mieux en mieux dans ce groupe qui l’a bien accueilli. "Quand le club, le staff et les coéquipiers mettent tous les ingrédients, ça peut que marcher et espérons que ça continue." Sans Lacazette ce dimanche soir, Saïd Benrahma a l’occasion de prendre un peu plus ses responsabilités.