L’OL peut faire de Lens sa proie favorite à domicile en Ligue 1

Avec 30 succès en 47 confrontations à Gerland et Décines, l’OL a fait de Lens l’une de ses proies favorites à la maison. En cas de défaite ce dimanche (20h45), le club lensois égalerait Sochaux et ses 31 revers à Lyon.

Il ne manquera que le beau temps et Alexandre Lacazette ce dimanche pour que la soirée soit belle. Au Parc OL, l’affiche entre l’OL et Lens donne l’espoir d’un joli spectacle offert aux 46 000 spectateurs qui seront présents à Décines sous les coups de 20h45. Entre une formation lyonnaise qui ne s’arrête plus de gagner depuis un mois et une équipe lensoise toujours portée vers l’avant, les chances de voir une rencontre haute en couleurs sont assez élevées. Il n’y a qu’à regarder le match aller et le score final 3-2 pour s’en donner un aperçu.

Seulement 6 défaites depuis mars 1952

Si Pierre Sage a parlé de vouloir remettre les pendules à l’heure après ce match aller, l’entraîneur lyonnais a certainement été mis au courant que l’histoire entre les deux formations dans la capitale des Gaules étaient très clairement à l’avantage de l’OL. Sur les 47 matchs disputés dans l’élite, le club lyonnais en est sorti vainqueur à 30 reprises. Dimanche soir, l’OL pourrait tout simplement faire de Lens sa proie favorite en Ligue 1 avec 31 succès, soit le même nombre que Sochaux, absent de la Ligue 1 depuis maintenant une décennie.