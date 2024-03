OL - Lens : un peu plus de 45 000 spectateurs attendus

Après le guichets fermés de la Coupe de France, le Parc OL devrait être moins rempli ce dimanche contre Lens. Toutefois, plus de 45 000 supporters sont attendus à 20h45.

La fin des vacances scolaires à Lyon aura certainement raison de la barre des 50 000 spectateurs ce dimanche (20h45). Malgré l’affiche séduisante entre l’OL et le RC Lens, le Parc OL ne fera pas le plein comme mardi dernier contre Strasbourg. L’horaire tardif en cette veille de rentrée scolaire pousse forcément à avoir un public un peu moins familial et à ne pas pouvoir enchainer un deuxième match de suite complet. Dès vendredi, Pierre Sage ne se faisait pas trop d’illusion sur la question. "La différence avec le match de mardi est que ce sera la veille de la rentrée scolaire et un peu tard (20h45) donc il y aura moins d’enfants ou alors, ils vont devoir mener de grandes négociations avec leurs parents."

Une affiche qui attire malgré tout

Néanmoins, il règnera une ambiance des grands soirs à partir de 20h45 au Parc OL. À leur entrée, les joueurs de l’OL et du RC Lens devraient être accueillis par un peu plus de 45 000 spectateurs à Décines. Le club nordiste reste une équipe attractive et la bonne dynamique de l’OL pousse les supporters à répondre présents pour voir si les coéquipiers d’Alexandre Lacazette le sont également dans un tel choc. Réponse à partir de 20h45.