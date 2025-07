Mercato : un accord OL - Nottingham Forest pour Fofana ?

Malick Fofana lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Quand bien même John Textor a rendu son tablier, les affaires entre l’OL et Nottingham Forest pourrait se poursuivre. Les deux clubs auraient trouvé un accord pour… Malick Fofana.

L’accalmie n'a pas duré bien longtemps pour les supporters de l’OL. Ces derniers se remettaient à peine de la nouvelle présidence avec Michele Kang et la mise sur le côté de John Textor, que l’ombre de l’Américain semble refaire surface entre Rhône et Saône. Ce mardi, Fabrizio Romano avance que le club lyonnais serait tombé d’accord avec Nottingham Forest pour le transfert de Malick Fofana ! Rien que ça. Un dernier coup de Textor avant de rendre son tablier et de faire affaire avec son grand ami Evángelos Marinákis ? Difficile à savoir tant l’OL a besoin de liquidité et que le départ du Belge ne fait quasiment plus aucun doute.

Le Bayern et le Napoli sur le coup ?

Toutefois, aucun montant n’a filtré concernant ce supposé accord, alors que la direction lyonnaise en demanderait 50 millions d’euros. Mais dans un passé récent, les relations entre l’Américain et le Grec ont montré que la vérité du marché n’était pas forcément celle des échanges. Quand Chelsea, Liverpool ou encore Manchester United étaient avancés comme étant de futures destinations possibles pour Fofana, la piste de Forest est bien moins clinquante.

Le club de Premier League reste pour le moment qualifié pour les barrages de Ligue Europa Conférence, en attendant de connaitre le sort de Crystal Palace. Est-ce la raison pour laquelle le Belge n’a pas encore trouvé d’accord avec Nottingham ? Quoi qu’il en soit, le Bayern Munich et le Napoli auraient également tenté une première approche pour Malick Fofana.