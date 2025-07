Selma Bacha avec la France lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Selma Bacha n'a pas pris part à l'entraînement avec l'équipe de France ce lundi. C'est heureusement une fausse alerte pour la jeune Lyonnaise.

Alors que l'équipe de France se rapproche à grand pas de ses débuts à l'Euro 2025, Selma Bacha a eu une petite frayeur physique. Vendredi dernier, elle a reçu une béquille lors du succès 3-2 contre le Brésil, au stade des Alpes de Grenoble. La native de Lyon a tout de même disputé l'intégralité de la rencontre. Elle souffrait alors du quadriceps gauche.

En conséquence, la joueuse de 24 ans n'a pas participé à l'entraînement avec le groupe de Laurent Bonadei lundi. La latérale gauche a réalisé des ateliers physiques en salle, et a repris la course légèrement, d'après les informations de L’Équipe. Rien de grave au final pour la Lyonnaise, qui a d'ores et déjà retrouvé le chemin des terrains ce mardi 1er juillet. Elle a disputé l'entièreté de la séance avec son équipe.

Par ailleurs, de son côté, Amel Majri a foulé de nouveau la pelouse suisse avec les Bleues. Laissée au repos pour le match face au Brésil (touchée à un mollet), elle est bel et bien de retour avec l'équipe de France. Pour l'Euro, les Françaises se retrouvent dans le groupe D avec l'Angleterre, les Pays-Bas et le Pays de Galles.

Le programme des Bleues à l'Euro 2025 (du 2 au 27 juillet)

France - Angleterre, samedi 5 juillet, 21 h 00

France - Pays de Galles, mercredi 9 juillet, 21 h 00

Pays-Bas - France, dimanche 13 juillet, 21 h 00