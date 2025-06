Katoto (OL Lyonnes) guide les Bleues à la victoire contre le Brésil

Kadidiatou Diani et les Bleues célèbrent de but de Katoto (Photo by Darren Staples / AFP)

Muette depuis cinq matchs et remplaçante au coup d’envoi, Marie-Antoinette Katoto a retrouvé le sourire à Grenoble. L’attaquante de l’OL Lyonnes a signé le but décisif dans la victoire renversante des Bleues contre le Brésil (3-2).

À une semaine du début de l’Euro, elle a choisi le moment parfait pour reprendre de la confiance. Incapable de marquer sur ses cinq dernières sorties en sélection, Marie-Antoinette Katoto a vu Laurent Bonadei lui préférer Clara Matéo à la pointe des Bleues vendredi soir contre le Brésil. L’expérience de la joueuse du Paris FC n’a pas été plus une réussite. À la pause, l’attaquante de l’OL Lyonnes a donc enlevé son survêtement pour tenter de ramener les Bleues dans le match. Après une entame catastrophique, la France perdait déjà 2-0 après douze minutes de jeu au stade des Alpes de Grenoble. Pas la meilleure des fins de préparation avant de se lancer dans l’Euro 2025 en Suisse.

Cinq minutes de jeu pour Tarciane côté brésilien

Et puis la tendance s’est inversée derrière Grace Geyoro, auteure d’un doublé (45e, 56e) qui a complètement relancé le match. Devant un peu plus de 13 000 spectateurs, les Bleues ont finalement attendu le dernier quart d’heure pour prendre l’ascendant sur Tarciane, entrée à la 88e, et ses coéquipières. Sur un centre de Delphine Cascarino, qui avait remplacé Kadidiatou Diani à la 67e, Katoto a fait don de son corps pour placer une tête devant Luany (3-2, 76e) et mettre fin à sa période de disette. Cela a fait sourire sa future coéquipière en club, Selma Bacha, et tout le groupe français. Si Amel Majri était absente à cause de douleurs musculaire, la latérale gauche a joué tout le match. De son côté, Alice Sombath est entrée à la 67e. Début de l’Euro, le 5 juillet, avec un choc contre l’Angleterre.