Mercredi, à l’occasion des obsèques de Bernard Lacombe, l’actualité de l’OL ne pouvait être laissée de côté. Si les réactions ont été peu nombreuses, il y avait quand même de l’inquiétude chez les anciens du club au moment de parler du futur lyonnais.

Ce n’était pas l’endroit, ni le moment d’en parler. Présents à la cérémonie en l’honneur de Bernard Lacombe, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean ont rapidement balayé d’un revers de la main toutes paroles relatives à la décision prononcée par la DNCG la veille. Difficile de leur en vouloir, d’autant plus que l’OL attendait encore de recevoir les motivations de cette relégation administrative. La communication fut avant tout interne ces dernières heures avec une cellule de crise du côté de Décines. Il a forcément fallu rassurer les partenaires, les prestataires mais aussi Paulo Fonseca, son staff et les joueurs. Depuis mardi, la direction lyonnaise est sur le qui-vive, mais pas forcément de la façon dont elle l’aurait souhaité pour une fin juin.

Le dénouement du dossier n’est pas pour tout de suite et devrait s’étirer jusqu’à la mi-juillet, date limite fixée par la FFF pour que la commission d’appel puisse rendre ses différents verdicts. Le 7 juillet prochain, Paulo Fonseca doit-il se lancer dans la préparation d’une saison en Ligue 1 ou en Ligue 2 ? Le message passé au GOLTC reste celui que l’OL va retrouver sa place dans l’élite. Il va pour cela falloir apporter les garanties nécessaires à la DNCG et ne pas prendre trop de retard dans la préparation. C’est déjà un peu le cas depuis mardi soir avec des dossiers de recrues en stand-by et qui pourraient bien définitivement s’envoler.

"Cela fait mal de voir écrit que le club est en Ligue 2"

"L’OL rétrogradé en Ligue 2", le message a été succinct et direct mais a fait l’effet d’une bombe. Pour tous les amoureux de club, cette pensée était inimaginable. Et ils étaient nombreux mercredi à être présents devant l’église Saint-Louis de Fontaines-sur-Saône. Des anonymes, des dirigeants, mais surtout des anciens joueurs de la maison. Seulement, dans un respect de la mémoire de Bernard Lacombe, rare ont été ceux qui ont accepté de parler de ce cataclysme.

Après avoir séché ses larmes pour parler de son ancien mentor, Grégory Coupet n’a pas manqué d’afficher son inquiétude. "Cette nouvelle ne pouvait pas plus mal tomber. Je ne veux pas commenter ce que c’est d’être un dirigeant, mais j’avoue que je suis comme tous les Lyonnais, hyper inquiet pour la situation du club". Comme la direction de l’OL, ses supporters, les anciens ne pouvaient trop en dire, ne connaissant pas les tenants et aboutissants de cette décision de la DNCG. Seulement, "cela fait mal de voir écrit que le club est en Ligue 2".

Un nouveau point de rupture ce samedi à Décines ?

Le sera-t-il vraiment à la fin de l’été ? Toute une ville espère que non et John Textor, même s’il va prendre du recul, va devoir sortir les rames pour éviter un nouveau fiasco dans le football français, après les Girondins de Bordeaux. "Lyon comme Bordeaux, est un grand club, et ça fait mal bien sûr, mais je ne connais pas le pourquoi de la décision, et s’il y a problème financier, l’ampleur de celui-ci. Mais bien sûr, tout le monde a une pensée, et plus encore avec le discours de Jean-Michel Aulas pendant la cérémonie, aux années de gloire de l’OL, a déclaré Jacques Santini après les obsèques. Le pur Lyonnais le vit mal, et c’est vrai que ne plus voir l’Olympique lyonnais en Ligue 1 l’an prochain, si c’est le cas, ça fera quand même un grand vide."

Un vide mais surtout un déclassement sportif et financier dont il serait certainement compliqué de se relever. Le rassemblement des supporters prévu ce samedi à Décines risque de marquer un nouveau point de rupture dans cet été caniculaire à tous les niveaux.