La décision rendue par la DNCG mardi a d'ores et déjà des conséquences négatives sur le marché des transferts pour l'OL.

L'Olympique lyonnais est dans la tourmente ces dernières heures. Le passage tant attendu à la DNCG a livré un verdict terrible : le club rhodanien est rétrogradé en Ligue 2 pour la saison 2025-2026. Une sentence qui fait l'effet d'une bombe dans la capitale des Gaules. Malgré les différentes péripéties vécues depuis novembre 2024, peu d'observateurs ou de supporters de l'OL aurait pu imaginer une telle décision.

De son côté, John Textor compte évidemment faire appel dès que possible pour éviter un drame historique pour le septuple champion de France entre 2002 et 2008. Malheureusement, l'annonce de la relégation crée dès à présent un cercle vicieux, en ce qui concerne le mercato du club rhodanien.

Des dossiers d'arrivées même plus en stand-by ?

Il ne fait guère de doute que la situation actuelle du club pèsera lourdement sur le mercato à venir - si tant est qu’un véritable projet existe encore - aussi bien du côté des arrivées que des départs. Certains dossiers déjà bien ficelés comme ceux de Danilo, Matt Turner et Afonso Moreira ont logiquement pris du plomb dans l'aile avec cette rétrogradation. D'après L’Équipe, le lien de confiance a été brisé entre l'OL et les cibles, identifiées depuis des semaines par Matthieu Louis-Jean et sa cellule.

Dans le sens des départs, une présence en Ligue 2 rend encore plus qu'incertain le visage de l'effectif lyonnais la saison prochain. Le constat valait déjà avant la sanction de la DNCG et encore plus désormais. L'OL a besoin de liquidité et aucun cadre n’est désormais intouchable. Malick Fofana pourrait prendre la direction de la Premier League, Lucas Perri rejoindre la Serie A, tandis que d’autres départs seront envisagés pour répondre aux exigences de la DNCG, une bonne fois pour toutes.