Pourquoi l’OL est bien dans le calendrier de la Ligue 1 ?

Relégué administrativement en Ligue 2 depuis mardi dernier, l’OL a pourtant vu son nom afficher dans le calendrier de la Ligue 1. Une présence qui s’explique avant tout par une question de timing.

Rien ne devrait être acté avant la mi-juillet, et encore. Depuis l’annonce de la relégation en Ligue 2, l’OL travaille sur son appel. Que ce soit sur l’équipe qui va représenter le club devant la commission d’appel de la DNCG, que sur les garanties supplémentaires à apporter. Il faudrait pour cela avoir déjà en possession les motivations du gendarme financier expliquant ce choix de la rétrogradation. Chose qui n’a toujours pas vu le jour depuis mardi. L’OL est dans les starting-blocks et passera à l’action dès cette notification, n’attendant pas les sept jours qui s’offrent à lui pour faire. Le club veut un traitement en accéléré afin de ne pas voir sa préparation plus perturbée qu’elle ne le sera déjà. Il faudra malgré tout faire preuve de patience entre Rhône et Saône, tout en espérant se préparer pour un déplacement à Lens le week-end du 17 août.

Reims récupèrera le calendrier lyonnais et inversement

Car oui, malgré la décision de la DNCG mardi, le calendrier 2025-2026 de Ligue 1 dévoilé par la LFP vendredi intégrait bien l'OL. Si certains ont mis en avant un appel suspensif, il n’en est rien puisque le club n’a toujours pas pu le faire. La raison de cette présence s’explique avant tout par le mécanisme de constitution d’un calendrier de 34 journées à réaliser. Comme l’avance la Ligue sur son site, "il faut compter environ deux mois entre le début de la collecte des contraintes remontées par les clubs et la livraison du calendrier des matchs durant le mois de juin."

Avec un passage devant la DNCG le 24 juin, la Ligue n’a pas tout chamboulé pour s’adapter à la situation de l’OL, d’autant plus avec un appel rapidement annoncé. Néanmoins, la LFP a rappelé que "les calendriers restent établis sous réserve des procédures en cours et d’éventuels recours". Si le club lyonnais n’obtient pas gain de cause et finit en Ligue 2, il prendra tout simplement le calendrier de Reims, qui profiterait des malheurs rhodaniens, et inversement.