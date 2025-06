Vers un duo Kang - Gerlinger à la tête de l'OL ?

Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l’OL Féminin (Photo by BERTRAND GUAY / AFP)

Dans l'urgence et en plein questionnement sur la suite des événements, l'OL songe à s'appuyer sur Michele Kang et Michael Gerlinger dans un avenir proche.

L'OL ne sait pas encore dans quel championnat il évoluera la saison prochaine. Pour l'heure, le club rhodanien est relégué en Ligue 2 suite à la décision rendue par la DNCG, ce mardi 24 juin. John Textor et la direction comptent utiliser tous les recours possibles. Trois solutions s’offrent à eux : l’appel devant la commission de la DNCG puis le CNOSF et enfin le tribunal administratif. Seulement voilà, après les multiples échecs du propriétaire américain, l'OL pense sérieusement à changer son fusil d'épaule. C'est Michele Kang et Michael Gerlinger qui pourraient reprendre la main sur la direction du club. John Textor serait ainsi mis de côté au vu de la situation.

ARES prêt à diriger les manœuvres ?

L'actualité de l'OL n'en finit plus de faire tourner la tête des supporters. Ce vendredi, deux administrateurs d’Eagle, dont Christopher Mallon, se sont rendus dans les bureaux de Décines. Une visite qui alimente les rumeurs d’une intervention directe d’ARES, le fonds d’investissement à l’origine du prêt de 400 millions d’euros ayant permis à John Textor de racheter l’OL en décembre 2022. Ils seraient venus travailler sur un dossier de présentation, destiné à répondre aux exigences de la DNCG, selon L’Équipe. De son côté, Michael Gerlinger devrait être celui qui représentera l'OL en commission d'appel, courant juillet. Il pourrait même prendre le rôle de directeur général, un poste libre depuis l'éviction de Laurent Prud’homme, en avril.

Kang et Gerlinger pour relancer l'OL ?

Michael Gerlinger serait amené à s'associer avec Michele Kang, la présidente de l'OL Lyonnes. Cette dernière, tout comme Jean-Pierre Conte et John Textor, devrait réinjecter des fonds prochainement pour satisfaire la DNCG. Elle pourrait, au moins temporairement, prendre les rênes de l’OL, en tant que présidente exécutive. Mais rien ne dit qu’ARES s’en satisfera. Ces derniers jours, le groupe fait monter la pression sur John Textor. Il tente de le pousser vers la sortie depuis quelques semaines, sans y parvenir juridiquement.