Quatre Lyonnaises pour un titre à l'Euro U19 face à l'Espagne

Ce vendredi à 20 heures, l'équipe de France U19 de Philippe Joly dispute la finale de l'Euro en Pologne contre la Roja.

Elles ne sont plus qu'à un pas de toucher au Graal. Les Bleuettes ont suivi un chemin de réussite, qui arrive au bout avec la marche la plus importante. Après une phase de groupes parfaitement maîtrisée avec trois succès en trois rencontres (Suède 3-0, Pologne 6-0, Italie 2-1), les Françaises se sont imposées au bout des prolongations contre le Portugal en demi-finale (4-3).

Trois des quatre Lyonnaises, Wassa Sangaré, Maéline Mendy, Liana Joseph, étaient titulaires durant ce match spectaculaire. Julie Swierot a fait son entrée à la 62ᵉ minute de jeu. Place désormais à la finale contre l'Espagne, ce vendredi à 20 heures en Pologne.

Un défi de taille pour les Françaises

Quand on sait à quel point le football féminin est florissant en Espagne, on s’attend à tout, sauf à une promenade de santé pour la grande finale. En demi-finale, la Roja a disposé de l’Italie (2-0 aux prolongations) après avoir terminé en tête de son groupe devant le Portugal, qu’elle avait battu 2-0 lors de la phase initiale.

Les Lyonnaises se montrent à leur avantage lors de cet Euro U19. Wassa Sangaré, capitaine des Bleuettes, a disputé trois des quatre matchs de son équipe. Julie Swierot est apparu à trois reprises (deux titularisations, un but). De son côté, Liana Joseph a trouvé le chemin des filets quatre fois en 3 rencontres. Et, Maéline Mendy a été au four et au moulin : 3 buts et 3 passes décisives en 4 matchs. Rendez-vous ce soir à 20 heures face à l'Espagne, pour conclure en beauté l'Euro U19.