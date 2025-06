Liana Joseph avec l’équipe de France U19 à l’Euro (Photo Tyler MILLER / Sportsfile / UEFA via Getty Images)

Domination sans partage de la France face à la Suède pour entamer l'Euro U19. Les Françaises, avec quatre Fenottes titulaires, ont idéalement négocié leurs débuts.

Voilà un travail parfaitement accompli. Dimanche, l'équipe de France U19 avait rendez-vous avec la Suède pour le début de l'Euro de la catégorie. Une affiche qu'elle a sue se rendre facile en jouant avec sérieux tout au long de la partie. Le score final est même flatteur pour son adversaire, qui n'a frappé qu'une fois au but, pour 32 tentatives des Bleuettes.

C'est à l'attaquante Liana Joseph, que l'OL Lyonnes a prêté à Strasbourg, qu'est revenu l'honneur de marquer le premier but. Elle a ouvert la marque à la 26e minute, lançant les Françaises vers la victoire. Toutefois, il a fallu attendre l'heure de jeu pour les voir doubler la mise. La Havraise Chancelle Effra Effra et la Parisienne Ornelia Graziani ont gonflé le score aux 63e et 70e minutes (3-0).

Une victoire face à la Pologne, et c'est la qualification

Le quatuor de Rhodaniennes était titulaire pour cette entrée en matière. En plus de Joseph, nous avions Maëline Mendy, créditée d'une belle prestation, et Julie Swierot au milieu de terrain. Wassa Sangaré, qui a effectué la demi-saison au Havre, n'a pas vraiment eu à s'employer plus que de raison en défense. Rappelons que la cinquième Lyonnaises, Charline Coutel, a déclaré forfait juste avant le rassemblement.

Les joueuses de Philippe Joly réalisent une excellente entame de tournoi, et prennent la tête du groupe A. L'Italie et la Pologne, le pays hôte, n'ont pas pu se départager (1-1). Une victoire face aux Polonaises lors du prochain match, mercredi, et la qualification pour les demi-finales serait acquise.