Liana Joseph avec l’équipe de France U19 à l’Euro (Photo Tyler MILLER / Sportsfile / UEFA via Getty Images)

Portées par les joueuses de l'OL Lyonnes, la France continue sa promenade de santé à l'Euro U19, face à la Pologne cette fois-ci (6-0).

Le lundi 9 juin, les 20 joueuses convoquées par Philippe Joly se sont réunies à Clairefontaine. Ce rassemblement faisait suite à un match de préparation disputé par les Bleuettes face à l’Allemagne. Une rencontre compliquée pour les jeunes Françaises, battues 4-0. Parmi les titulaires au coup d’envoi figurait Charline Coutel. Mais depuis, la donne a changé. La milieu de terrain de l’OL Lyonnes a été contrainte de déclarer forfait. Elle est remplacée par Rosalie Chaine, joueuse du Montpellier HSC.

Malgré cette absence, l'OL Lyonnes reste bien représenté dans le groupe tricolore. Wassa Sangaré, Maéline Mendy, Liana Joseph et Julie Swierot figurent parmi les joueuses retenues pour cette campagne européenne.

Deuxième victoire fracassante pour l'équipe de France U19

Après un premier succès contre la Suède 3-0 le dimanche 15 juin, les Bleuettes ont enchaîné face à la Pologne. Ce mercredi, l'équipe de France a balayé 6-0 les Polonaises. Trois Lyonnaises se sont distinguées durant cette rencontre. Un triplé pour Liana Joseph. Un but pour Julie Swierot et Maéline Mendy. Cette dernière a également délivré deux passes décisives pour Liana Joseph. De plus, Wassa Sangaré est la capitaine de l'équipe.

Les Bleuettes sont d'ores et déjà qualifiées pour les demi-finales de l'Euro U19. L'équipe de Philippe Joly clôturera la phase de groupe contre l'Italie, le samedi 21 juin à 16 heures. En cas de victoire ou de match nul, les U19 finiront en tête de leur groupe.

Par ailleurs, avec deux succès en autant de rencontres, elles ont obtenu leur billet pour la Coupe du monde U20, qui se tiendra du 5 au 27 septembre 2026. En effet, les trois premières de chaque groupe à l'Euro U19 obtiendront leur qualification pour le Mondial.