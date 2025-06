L'OL dévoile son maillot extérieur pour la saison prochaine

Pendant que les amoureux de l'OL sèchent leurs larmes suite à la disparition de Bernard Lacombe, le club a dévoilé le maillot extérieur lyonnais pour la saison prochaine.

Le service marketing de l'OL n'avait certainement pas imaginé ce timing quand il a fallu choisir la date de sortie. Malheureusement, il a bien fallu repoussé de quelques jours l'effet d'annonce suite au décès de Bernard Lacombe. Après avoir laissé la place que l'ancien attaquant méritait, Le club lyonnais a dévoilé la tunique que porteront les joueurs de Paulo Fonseca la saison prochaine à l'extérieur. Mercredi, l'équipementier Adidas avait déjà fait fuiter sur son site ce que l'on pouvait voir depuis déjà quelques jours sur les réseaux sociaux. Le maillot extérieur 2025-2026 sera à dominante bleu marine, quand il était noir pour la saison qui vient de se terminer.

Le nouveau logo chez les Fenottes

Cette tenue "s'inspire de certains maillots extérieurs les plus populaires du club" si l'on se fie à ce que décrit l'équipementier allemand sur son site marchand. En plus du bleu marine, le devant du maillot arborera de fines rayures rouges et bleues. "Il célèbre la géométrie architecturale du stade, avec ses coursives jalonnées de colonnes habillées de rouge et bleu, ainsi que les droites de néons illuminant la sortie vers la pelouse." La tunique est plutôt sobre avec le traditionnel blason de l'OL sur le maillot des garçons et le nouveau logo de l'OL Lyonnes chez les Fenottes. Pour ce qui est du maillot domicile, il faudra patienter encore un peu.