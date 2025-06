Un mois après la fin de la saison et le match OL - Angers, un supporter a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP. Le titulaire d'une licence FFF a écopé de deux matchs de suspension avec son club pour usage d'engins pyrotechniques.

Dans deux semaines et demie, les joueurs de l'OL vont reprendre le chemin de l'entraînement après presque deux mois de vacances pour certains. La saison a pris fin le 17 mai dernier, à l'issue d'un nouveau scénario improbable pour les Lyonnais et d'une qualification européenne décrochée à la dernière seconde. Est-ce cet épilogue d'OL - Angers qui a poussé un supporter à faire usage d'engins pyrotechniques de façon non autorisée ? L'hommage à Alexandre Lacazette pourrait ne pas être étranger également, mais une chose est sûre, la saison va commencer un peu plus tard pour ce supporter pris la main dans le sac.

Reprise officielle repoussée en club

Un mois après la rencontre, la commission de discipline a statué sur cette utilisation survenue au Parc OL et a décidé de sanctionner ce "Monsieur X" de deux matchs. Cela ne veut pas dire que le supporter va manquer les deux premiers matchs de l'OL à domicile. Titulaire d'une licence FFF, il va surtout manquer l'entame de saison du club dans lequel il évolue, car la sanction est ferme avec un effet immédiat. Les championnats ayant déjà pris fin, la rentrée va donc se retrouver repoussée pour ce supporter lyonnais.