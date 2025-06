OL académie : le bilan 2024-2025 des U17 Nationaux

En 2024-2025, les U17 de l'OL ont réalisé une belle saison sur le plan comptable certes, mais frustrante par rapport à l'objectif fixé.

Les joueurs d'Amaury Barlet sont passés tout près d'une qualification pour les phases finales du championnat U17 National. En effet, l'OL a terminé à la 3e place au sein du groupe D. Les 12 victoires, 7 nuls et 7 défaites n'auront pas suffi à obtenir un billet pour les play-offs. Pourtant, du 25 janvier au 5 avril, les Lyonnais entament une solide série d'invincibilité dans le sprint final. Une période au cours de laquelle les U17 vont rester invaincus durant 7 rencontres (5 victoires et 2 nuls).

Seulement voilà : ils vont ensuite craquer lors des trois derniers matchs de la saison, avec une victoire… et deux défaites fatales, qui leur coûteront la 2e place, synonyme d'une potentielle qualification pour les play-offs. Lyon-La Duchère termine alors devant l'OL, pour deux petits points, mais ne se qualifie pas pour autant. Il fallait faire partie des meilleurs deuxièmes pour valider son billet.

Une formation à deux visages

Les U17 ont autant brillé en attaque qu’ils ont flanché en défense. En effet, ils terminent meilleure attaque avec 67 buts marqués en 26 rencontres. En revanche, ils sont seulement la 10e meilleure défense de leur groupe avec 45 buts concédés. Un contraste criant qui les a empêchés de remporter un plus grand nombre de rencontres.

Les deux gardiens, Axel Barreau et Mathis Iwosso en ont fait les frais. Le premier, qui a disputé le plus grand nombre de matchs avec les U17, a encaissé 31 buts en 16 rencontres. Par ailleurs, deux joueurs de 16 ans se sont distingués au milieu de terrain. Kenan Doganay a inscrit 7 buts en 18 apparitions. De son côté, Billy-Paul Mavudia en a mis 9 en 18 matchs.

Un nouveau coach la saison prochaine

Du côté des attaquants, deux noms sortent également du lot. Mathieu Hoareau (17 ans) a enregistré 11 buts en 19 rencontres. Le petit dernier, Bojan Zekovic, âgé de 15 ans seulement, finit la saison en tant que meilleur buteur du club, avec 12 réalisations en 20 apparitions. Il est à noter que, pour la saison 2025-2026, Amaury Barlet ne sera plus l'entraîneur des U17 Nationaux. Il va passer le relais à Samy Saci, ancien coach des U19, et Mour Paye, qui a joué à l'OL avec l'équipe réserve entre 2012 et 2016 (27 buts en 73 matchs).