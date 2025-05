À deux journées de la fin de la phase régulière du championnat national U17, l’OL pointe à la deuxième place du classement. Mais rien n’est encore fait pour une qualification en play-off.

L’OL reste sous pression dans ce sprint final du championnat national U17. Les jeunes d’Amaury Barlet avaient pourtant montré un visage jusque-là convaincant. Auteurs d’une série de sept matchs sans défaite depuis le mois de janvier (5 victoires, 2 nuls), ils ont finalement craqué lors de leur dernière sortie à Nîmes. Défaits 2-0 par les Gardois, les Rhodaniens ont subi une belle piqûre de rappel avant les dernières affiches de la phase régulière. En effet, leur actuelle deuxième place, qualificative en play-off, reste toujours menacée par de nombreux clubs.

Derrière lui, l’OL (40 points) a vu se rapprocher dans son rétroviseur Lyon La Duchère (39), Cavigal (38), Saint-Priest (37) ou encore Nice (37). D’ailleurs, les Aiglons se déplaceront à Meyzieu ce week-end pour y affronter les Lyonnais (04/05, 15 heures). Un choc donc dans la course à la phase finale avant de conclure un exercice 2024-2025 du côté de l’ASPTT Marseille la semaine prochaine. Un adversaire en difficulté puisqu’il est avant-dernier du championnat. Et une rencontre qui devrait sans doute être plus abordable pour les coéquipiers d’Adam Alioui.

L’OL pourra compter sur ses internationaux

Le jeune latéral droit marocain sera d’ailleurs un élément déterminant dans la fin de saison lyonnaise. De retour après avoir remporté la CAN U17 avec les Lionceaux de l’Atlas, il devrait retrouver son couloir droit ce dimanche. Mais Amaury Barlet pourra aussi compter sur le retour d'un international français. Kenan Doganay, son capitaine, a remporté le prestigieux tournoi U16 de Montaigu avec l’équipe de France le 21 avril, face au Portugal (5-1). Trois forces vives qui devront guider leurs coéquipiers vers les play-offs.