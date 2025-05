OL - Lens : comment aller au Parc OL en transport ce dimanche ?

Comme face à Rennes, la desserte du Parc OL ne sera pas totale contre Lens, en raison des travaux sur les lignes des trams. Néanmoins, le week-end passé a montré que l’organisation avait été réussie pour une sortie du stade sans encombre.

Pour le dernier match contre Angers, tout devrait être revenu à un semblant de normal. Néanmoins, la venue du RC Lens ce dimanche (17h15) va encore se faire avec quelques désagréments pour les supporters de l’OL et usagers du réseau TCL. En effet, comme face à Rennes, il y a une semaine, le service pour venir à Décines sera partiel, une dernière fois cette saison. Des travaux liés à la création des nouvelles lignes T6 et T9, ainsi que du bus à haut niveau de service entre Part-Dieu et Sept Chemins provoquent des coupures sur la ligne T3 et T7.

Une réussite contre Rennes

Face à ces coupures et donc l’interruption de la circulation des tramways Part-Dieu Villette Sud et Meyzieu les Panettes, des itinéraires de substitution ont vu le jour pour favoriser la venue et le départ des quelque 50 000 spectateurs attendus ce dimanche en fin d’après-midi à Décines. Un premier permettant d’aller jusqu’à Vaulx-en-Velin La Soie via le métro A, puis emprunter les navettes directes à destination du stade à partir de 14h45. Un second qui pousse à prendre le métro D jusqu’à Grange Blanche, le T5 jusqu’à Eurexpo puis une navette bus qui conduit directement au stade. Il reste également l’option parking que ce soit au stade (20€) ou à Eurexpo et aux Panettes avec une navette.