Une organisation des navettes de bus réussie pour OL - Rennes

Aucun tramway ne circulait en direction du Parc OL samedi pour la rencontre face à Rennes (4-1). Pour autant, l’organisation en navettes de bus a été une réussite pour le réseau de transports en commun lyonnais (TCL).

Un succès sur le terrain et en dehors. Samedi soir, l’OL recevait le Stade Rennais à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre déterminante pour l’avenir européen du club de John Textor. Revanchards, les hommes de Paulo Fonseca se sont solidement imposés face aux Bretons (4-1). Cela devant 51 034 spectateurs présents en tribunes.

Une affluence importante et des supporters conquis tant par la victoire rhodanienne que par l’organisation des transports en commun avant et après la rencontre. En effet, jusqu’au 7 mai inclus, aucun tramway ne peut desservir le Parc OL pour cause de travaux. Le réseau de transports en commun lyonnais avait donc mobilisé de nombreuses navettes de bus afin de conduire les dizaines de milliers de personnes au match, mais aussi au concert du groupe Ghost à l'Arena.

Un service fluide

Fort heureusement, l’organisation s’est avérée bonne et aucun problème majeur n’a été détecté. Arrivant par dizaines à la station de métro de Vaulx-en-Velin La Soie, les bus n’étaient pas bondés au moment de prendre la direction de Décines. Le trajet vers le stade a été tout aussi rapide que pour une circulation en tramway. L’arrêt était lui fixé à l’entrée de l’avenue Simone Veil pour les départs depuis La Soie.

À leur arrivée, les supporters lyonnais ont pu rejoindre tranquillement l’enceinte décinoise. À noter qu’il y avait également des navettes de bus partant depuis les Panettes et Eurexpo, respectivement à partir de 18 heures et 18 h 30. Le scénario de la rencontre aidant, des centaines de supporters ont pu quitter le stade avant le coup de sifflet final. Cela a donc certainement facilité la fluidité du trafic après la rencontre.

Une même organisation prévue pour le match OL – Lens

Il faudra également anticiper sa venue au stade pour la rencontre face au RC Lens ce dimanche (04/05, 17 h 15). Les travaux de prolongement de la ligne T6 et de création de la ligne T9 durant jusqu’au 7 mai. Des bus seront donc de nouveau réquisitionnés et les premiers départs sont prévus pour 14h45 depuis Panettes, Eurexpo et la Soie. Les derniers départs, après la rencontre, sont eux prévus pour 20h30.