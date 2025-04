En plus du match entre l'OL et Rennes ce samedi (21h05), un concert de métal est également programmé à l'Arena à 20h. Avec les problèmes de transport, l'afflux risque d'être important et les désagréments forcément nombreux.

Sur une année, il est possible d'avoir jusqu'à 12 évènements qui s'entrechoquent du côté de l'OL Vallée. Avec l'Arena et le Parc OL, il y en a pour tous les goûts et ce sera encore le cas ce samedi. Comme il y a déjà quelque temps, un concert et un match de foot vont quasiment se tenir en même temps, bien qu'une heure d'écart les sépare et elle ne sera certainement pas de trop au moment de quitter Décines.

À 20h, le groupe de métal Ghost va faire monter les décibels du côté de l'Arena pour un show qui devrait durer deux heures. À 21h05, le Parc OL aura le droit au premier de ses deux matchs du week-end avec OL - Rennes en Ligue 1. Le flux de personnes sera forcément conséquent même si le Grand Stade ne fera pas complet. Malgré tout, la barre des 60 000 au cumulé entre les deux évènements devrait être atteinte.

Des itinéraires de substitution mis en place

Eagle Football Group (ex-OL Groupe) et le nouveau propriétaire, qu'est Jean-Michel Aulas via Holnest, de la salle multifonctions ont appris à gérer. Seulement, ce samedi risque d'être noir, en raison des moyens de transport. Les parkings du stade sont déjà complets, mais c'est bien du côté des transports en commun que le problème subsiste. Comme avancé, les travaux sur les lignes de tramway T3 et T7 entraînent de lourdes répercussions sur les dessertes en direction de Décines. Les navettes tramway depuis la Part-Dieu, Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu les Panettes ne circuleront pas. Les lignes T3 et T7 seront dans le même cas.

Un vrai casse-tête auquel l’OL et le Sytral tentent d’apporter des solutions. Ce ne sont certes pas les trajets les plus rapides, mais des itinéraires de substitution sont mis en avant comme celui de prendre le métro D jusqu’à Grange Blanche puis prendre le T5 jusqu’à Eurexpo et ensuite une navette gratuite à partir de 18h30. À la Soie, des navettes bus conduisent à l’OL Vallée, mais il va certainement falloir jouer des coudes, d’où l’appel à anticiper sa venue. Si pour le début du concert et du match, l’afflux se fait sur la durée, c’est avant tout à la fin des évènements que l’attente risque d’être longue et pesante.