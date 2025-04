Ce samedi, les spectateurs qui viendront assister à la rencontre OL – Rennes (21 h 05) ne pourront pas venir en tramway depuis la Part-Dieu, la Soie ou les Panettes. Seuls des trajets en bus permettront d’aller et de repartir du stade.

Samedi soir (26/04, 21 h 05), l’Olympique lyonnais reçoit le Stade Rennais au Parc OL pour le compte de la 31ᵉ journée de Ligue 1. La venue au stade risque d’être plus complexe que d’habitude pour les supporters de l’OL. Il faudra donc anticiper un maximum son déplacement. En effet, aucun tramway ne circulera en direction de l’enceinte décinoise avant et après la rencontre. Cela en raison de travaux liés à la création des nouvelles lignes T6 et T9. Ainsi, les navettes de tramway depuis Part-Dieu Villette Sud, Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu les Panettes ne circuleront pas.

Pour compenser l’absence de tramways, des bus permettront d’acheminer l’ensemble des spectateurs vers le Parc OL. Le départ de la première navette depuis les Panettes est prévu à 18 heures, de même qu’à la Soie. En revanche, il faudra attendre 18 h 30 pour voir le premier bus partir depuis Eurexpo. À la fin de la rencontre, le dernier départ de toutes les navettes de bus est fixé à 23 h 50.

Un itinéraire privilégié depuis le centre-ville

En cas de départ depuis le centre-ville de Lyon, il est conseillé d’emprunter le métro D jusqu’à la station Grange Blanche. Avant de prendre le T5 en direction d’Eurexpo. C’est en arrivant à Eurexpo qu’il sera possible d’emprunter une navette de bus qui conduira les spectateurs au Parc OL en 15 minutes. Néanmoins, le temps d’attente des bus pourrait être plus élevé qu’habituellement en raison de l’affluence et des travaux.