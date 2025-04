À deux jours de la réception de Rennes à Décines, les joueurs de l’OL ont eu le droit à un comité d’accueil particulier ce jeudi. Les Bad Gones ont déployé une banderole à l’entrée du centre d’entraînement.

À dix minutes près, l'OL allait vivre une nouvelle demi-finale de Ligue Europa, il y a une semaine. Finalement, le rêve s'est envolé et le club lyonnais est passé d'une formidable dynamique à une mini-crise depuis ce rendez-vous anglais. Entre l'élimination contre Manchester United et la défaite à Saint-Etienne dimanche dernier, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont manqué les deux rendez-vous cruciaux de cette fin de saison. Éliminés en Europe et désormais sixièmes en Ligue 1, ils n'ont plus le choix sur les quatre derniers matchs de championnat restants.

"De la fierté à la honte, quatre matchs pour le podium"

Il faudra très certainement un sans-faute pour voir la Ligue des champions au programme du calendrier rhodanien la saison prochaine. C'est en substance le message envoyé par les supporters lyonnais ce jeudi devant le centre d'entraînement de l'OL. À deux jours de la réception de Rennes au Parc OL, Paulo Fonseca et ses joueurs ont eu le droit à un accueil assez particulier avec une banderole devant l'entrée du GOLTC avec l'inscription suivante : "de la fierté à la honte, quatre matchs pour le podium". Le message est passé, à voir s'il sera entendu dans ce sprint final.