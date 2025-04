Moussa Niakhaté et Tanner Tessmann (OL) contre Saint-Etienne (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Lors de notre émission "Tant qu’il y aura des gones" nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale sont revenus sur l’échec lyonnais lors de la rencontre face à l’AS Saint-Etienne. Un derby rhônalpin joué sans "supplément d’âme" selon les deux anciens de l’OL.

C’est une semaine, ou plutôt 72 heures, à oublier côté lyonnais. Les hommes de Paulo Fonseca ne se sont pas relevés de leur choc émotionnel face à Manchester United jeudi soir (défaite 5 – 4). Malgré la rotation effectuée par le technicien portugais, qui avait plus ou moins reconduit le même onze que celui qui avait gagné à Auxerre (1 – 3), les joueurs n’ont pas répondu présent lors du 126ᵉ derby face au rival stéphanois ce dimanche (2 – 1). Le manque de caractère sur le terrain a d’ailleurs fait sortir de ses gonds l’ancien portier lyonnais et consultant dans notre émission "Tant qu’il y aura des Gones", Nicolas Puydebois.

Ce lundi, il est revenu sur l’engagement physique, essentiel dans un derby, mais qui n’a semble-t-il été visible que du côté des locaux. "Ce qui fait la différence dans un derby, ce sont les duels. Il faut mouiller le maillot et respecter la tunique rouge et bleue. La première action qui me vient en tête, c’est celle de Caleta Car qui dégage le ballon de la tête sur un corner, a-t-il déclaré très agacé. Derrière, il bouscule un Stéphanois et il s’excuse. Mais non, tu ne dois pas t’excuser, tu dois lui marcher dessus pendant 90 minutes. Il faut arrêter d’être gentil".

"Étincelant face à Manchester, éteint face à Saint-Étienne"

Dans ce nouveau duel pour la suprématie régionale, les joueurs formés à l’OL sont également passés à côté de leur rencontre. Sans guides pour des coéquipiers qui ont moins cette culture du derby, impossible d’espérer quoi que ce soit à Geoffroy-Guichard. Le premier visé, Rayan Cherki, "étincelant face à Manchester United et il est éteint face à Saint-Étienne. Il faut un supplément d’âme. (Georges) Mikautadze a dû attendre que l’arbitre prenne la pièce de monnaie sur la tête et l’interruption du match pour qu’il commence à jouer. On ne peut pas accepter ça", a pesté Nicolas Puydebois. Dans le Forez, ce sont les 17es du championnat qui ont malmené les 4es.

Une aberration pour Enzo Reale, qui aurait aimé voir son club formateur agresser d’entrée de jeu une formation stéphanoise en difficulté défensive cette saison. "Si on avait fait mieux dans les duels, ça aurait été un tout autre match. On a défendu bas et on n’a pas essayé de leur mettre la pression alors que c’est normalement une équipe en difficulté […] à l’image de (Moussa) Niakhaté, la défense était toujours beaucoup trop loin au marquage", a-t-il confié.

L’OL a trop respecté son voisin honni

Quand bien même la confrontation paraissait déséquilibrée sur le papier, la rivalité entre les deux formations allait inévitablement niveler les écarts de classement et de niveau. Et les Verts l’ont bien montré dans le Chaudron. "Eux, du gardien jusqu’à l’attaquant, ils ont mis les ingrédients d’un derby. Ils ont été meilleurs que nous. Mais nous, on n’a pas joué un derby", a ajouté l’ancien gardien remplaçant de Grégory Coupet. Mais ce ne sont pas simplement les joueurs qui ont manqué leur rendez-vous.

Le turnover de Paulo Fonseca a aussi crispé bon nombre d’observateurs, à l’image d’Enzo Reale, dubitatif quant aux ambitions lyonnaises au moment d’aborder ce derby. "Le coach a beaucoup bousculé son onze de départ et je me demande si on a bien respecté Saint-Étienne". Symbole de ce mauvais coaching : l’entrée de Paul Akouokou après la blessure de Corentin Tolisso (27ᵉ), finalement remplacé à la mi-temps par Ainsley Maitland-Niles, l’un des seuls à avoir montré du caractère dans le marasme lyonnais. Quoi qu’il arrive, après une fin de semaine agitée et ratée côté rhodanien, il faudra désormais voir si ces deux coups reçus sur la tête remettront en cause les ambitions de Ligue des champions. La réception de Rennes ce samedi (26/04, 21 h 05) donnera une première réponse.