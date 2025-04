Ce mercredi, l’OL féminin se déplace en Loire-Atlantique pour affronter Nantes lors de l’avant-dernière journée de la saison régulière. Avec la Ligue des champions, Nicolas Chabot, le coach nantais, peut espérer voir les Canaries être les premières à faire tomber l'OL.

Le match est tellement mal placé qu’il est presque passé sous les radars. Coincé entre deux matchs de Ligue des champions, le déplacement de l’OL féminin à Nantes est loin de faire la une. Il faut dire qu’en plus de cette programmation, la formation lyonnaise n’a plus rien à jouer dans cette fin de saison régulière, si ce n’est son invincibilité. En face, le FC Nantes a déjà acquis son maintien depuis un moment. Il finit sa saison en roue libre, même si Nicolas Chabot a rappelé à l’ordre ses joueuses pour le dernier rendez-vous à la maison.

Ce ne sera pas à la Beaujoire comme le PSG, il y a quelques mois, mais bien sur la pelouse du stade Marcel Saupin. "C'est important de venir récompenser notre saison. Le message que je martèle aux filles, c'est que notre saison n'est pas finie. C'est important d'essayer de bien la terminer. Pouvoir finir 7e sur une première saison, c'est exceptionnel. Mais je n'ai pas envie qu'on finisse n'importe comment. Les filles ne sont pas encore en vacances."

Montemurro a envoyé l'équipe réserve

De vacances, il n’en est pas question non plus pour les joueuses de Joe Montemurro. Il y a un titre de championnes de France à aller chercher dès le 11 mai avec les demi-finales de play-offs. Avant ça, il y a une deuxième confrontation à gérer contre Arsenal pour s’ouvrir les portes d’une nouvelle finale de Ligue des champions. Il faudra finir le travail dimanche (18h) au Parc OL après la victoire à l’aller.

De quoi donner plus de chances à Nantes, avec des cadres lyonnaises qui vont souffler avant la grosse échéance ? Nicolas Chabot ne veut pas y penser. "Il n'y a jamais de bon moment… Quand tu sais qu'il y a des joueuses qui peuvent gagner leur place via le championnat, forcément elles s'investissent. Parfois, la seule occasion de te montrer c'est le championnat, donc tu ne peux pas te permettre d'être un cran moins bien. Donc non, il n'y a pas de bon moment."

Dithyrambique envers l’OL, le coach nantais espère malgré tout faire tomber l’invincibilité lyonnaise mercredi soir (21h). Avec un groupe lyonnais plus que rajeuni, les chances nantaises d'y parvenir ont clairement augmenté ces dernières heures.