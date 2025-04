L'OL prend une courte option après sa victoire à Arsenal (1-2)

Kadidiatou Diani (OL) félicitée par Damaris après son but contre Arsenal

Malgré quelques sueurs froides, l'OL féminin n'a pas manqué son déplacement à Londres. En gagnant 2-1 à Arsenal, les Fenottes prennent une option en prévision du match retour, dimanche prochain à Décines.

L'Angleterre n'aura pas été maudite jusqu'au bout pour l'OL cette semaine. Deux jours après la terrible désillusion des garçons à Manchester, le club lyonnais quelque peu pris sa revanche ce samedi en début d'après-midi du côté de Londres. Grâce à des buts de Kadidiatou Diani et Melchie Dumornay, l'OL féminin a disposé d'Arsenal à l'Emirates Stadium et prend une option sur la qualification en finale. Il faudra finir le travail à Décines, dimanche 27 avril (18h), et se donner moins de sueurs froides. Car, les Fenottes ont par moment donné le bâton pour se faire battre.

Diani aime toujours autant l'Europe

Heureusement, ce ne fut sans conséquence pour l'OL. Dans ce début d'après-midi londonien sous le soleil mais aussi le vent, les joueuses de Joe Montemurro, privé encore de Wendie Renard, ont eu la première grosse occasion. Sur une frappe lointaine de Bacha, Van de Donk a bien suivi le ballon mal capté par Zinsberger mais a manqué le cadre, se demandant sûrement encore comment (6e). Cette première brindille n'a pas été suivie d'effet tout de suite et puis sur un départ à la limite du hors-jeu, Diani a forcé le verrou. En croisant, l'internationale française a parfaitement trompé la gardienne londonienne et mis Lyon devant.

Les Lyonnaises ont trop reculé

Seulement, cela n'a pas forcément totalement libéré les Lyonnaises malgré l'inspiration de génie de Dumornay et ce lob qui a heurté la barre. Physique, mais proposant un bon football, Arsenal a eu les opportunités de revenir. Plus d'une fois même. Maanum a complètement manqué le cadre de la tête (29e) avant que les Gunners ne trouvent aussi la barre par l'intermédiaire de Russo juste avant la pause. Devant au tableau d'affichage, l'OL a eu quelques sueurs froides et ce n'est pas la seconde mi-temps qui a changé cette physionomie.

Avec un bloc plus bas, les Lyonnaises ont subi. Mead a eu une grosse occasion (59e), Blackstenius également et ce qui devait arriver arriva. Sur une sortie ratée sur corner, Endler a concédé un penalty transformé par Mariona à dix minutes du terme. Une égalisation logique qui a eu le mérite de réveiller les Fenottes qui a vite repris l'avantage. Sur un jeu combiné de Majri et Hegerberg, tout juste entrées en jeu, Dumornay a fait parler sa puissance pour tromper Zinsberger (83e, 1-2). L'OL n'a pas été transcendant mais assure l'essentiel à Londres