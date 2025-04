Deux jours après la terrible désillusion contre Manchester United, l’OL doit se remettre sur le droit chemin à Saint-Etienne. Paulo Fonseca a concédé que le travail était avant tout mental ces dernières heures.

Deux jours après l’élimination de l'OL à Manchester (5-4), comment va le groupe ?

Paulo Fonseca : Nous devons comprendre le moment, ce qui s’est passé. Il reste cinq matchs qui sont très importants pour nous. Nous devons récupérer mentalement. Nous n’avons pas beaucoup de temps pour travailler, principalement dans le mental. Ça a été des jours difficiles. Je parle avec les joueurs. On a beaucoup parlé hier. Aujourd’hui est le moment de préparer le match de demain. C’est un match important pour nous, pour le club, pour les supporters.

Comment peut-on passer à autre chose après un tel scénario ?

On a fait les funérailles du match contre Manchester vendredi. Aujourd’hui est un autre jour et il faut regarder vers l’avant. Nous n’avons pas le temps pour être dépressif, pour pleurer. Nous devons réagir. On doit être fort mentalement. On ne peut pas changer le passé, donc il faut faire bien pour le futur.

"Un derby reste un derby, mais les trois points sont le plus important"

Jouer un derby directement après, est-ce finalement une bonne chose ?

Je ne sais pas, on va voir demain (sourire). On sait que c’est un match important, ce sont cinq matchs décisifs pour notre saison. Les joueurs comprennent l’importance de ce match, mais le plus important reste les trois points.

Vous avez connu d’autres derbys dans votre carrière. Vous a-t-on parlé de l’importance de celui contre Saint-Etienne ?

Un derby est un match spécial pour les supporters, pour nous aussi pour ce que ça représente. Les trois points restent le plus important.

Peut-on s’attendre à voir un onze remanié à Geoffroy-Guichard ?

Je dois faire des changements. C’est obligatoire. On a beaucoup joué ces derniers temps, on a joué 120 minutes à Manchester, donc il le faut.