Resté sur le banc lors de la double confrontation contre Manchester United, Nemanja Matic ne trouvera pas de minutes pendant le derby. Le milieu serbe est touché à la hanche et manquera le déplacement de l'OL à Saint-Etienne.

L'ovation reçue à Old Trafford a certainement dû lui réchauffer un peu le cœur. De retour dans son ancien stade jeudi soir, Nemanja Matic a regardé du bord de la pelouse le cruel scénario vécu par l'OL contre Manchester United (5-4). Ayant passé le plus clair de son temps à s'échauffer, le Serbe a eu tout le loisir d'entendre les applaudissements en sa direction des supporters mancuniens.

Avec aucune minute disputée contre les Red Devils, Matic a fait les frais des choix de Paulo Fonseca et de ce désir de relancer Paul Akouokou aux côtés de Jordan Veretout pour apporter du dynamisme et de l'intensité dans l'entrejeu. La logique voulait donc que le milieu soit titulaire à Saint-Etienne, comme il avait pu l'être à Auxerre dimanche dernier. Ce ne sera pas le cas, car Matic est blessé, comme l'a annoncé son coach. "Il a été touché à la hanche à l'entraînement vendredi et ne sera pas disponible pour le derby".

Perri est rentré au Brésil

En plus de se passer de sa tour de contrôle au milieu, l'OL va également devoir faire sans Lucas Perri. Paulo Fonseca a confirmé que le portier avait pris la direction du Brésil pour assister à la naissance de son premier enfant. Rémy Descamps sera donc titulaire. Ces deux absences s'ajoutent à celles d'Ernest Nuamah, blessé pour de longs mois, et Enzo Molebe victime d'une blessure musculaire avant le déplacement à Auxerre.