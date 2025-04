Alexandre Lacazette fête son but dans le derby OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après ses déclarations qui avaient mis en émoi au match aller, Alexandre Lacazette a temporisé sur l’éventualité d’un dernier derby contre Saint-Etienne. Il assure n'avoir pris aucune décision encore.

Corentin Tolisso s’étant prêté au jeu mercredi à Manchester, les candidats à la conférence de presse d’avant-derby étaient peu nombreux. Comme souvent, l’OL mise sur un joueur du cru pour l’avant-match contre Saint-Etienne. Le choix se limitait donc à Alexandre Lacazette ou Rayan Cherki. Le poids de l’expérience a basculé en faveur du capitaine qui s’est présenté devant l’assistance de l’auditorium du centre d’entraînement de Décines.

Forcément impacté par l’élimination en Ligue Europa, Lacazette a malgré tout assuré que le groupe avait tourné la page. Avec un match contre Saint-Etienne dans la foulée, il est peut-être aussi plus facile de passer à autre chose. "On a une fin de saison excitante, et ça facilite la digestion. Si on était dans une situation différente, ce serait sûrement plus compliqué. Là, on a un match important, ça peut nous aider à tourner la page."

"Ma déclaration à l'aller était une maladresse"

En bon capitaine et surtout en bon Lyonnais, Alexandre Lacazette connait parfaitement l’importance d’un tel rendez-vous. Même avec treize places de différence au classement, même avec un 14e rendez-vous contre l’AS Saint-Etienne, l’attaquant assure que "la saveur d’un derby ne change pas. Avec l’âge et l’expérience, je stresse un peu moins, mais il y a toujours cette excitation propre à ce type de match. Comme je suis vers la fin de ma carrière, j’essaie de profiter de chaque rencontre un peu plus."

D’autant plus que cela peut être sa dernière confrontation avec l'OL contre le rival stéphanois. À la différence du match aller où sa déclaration "était une maladresse", Alexandre Lacazette assure qu’il ne sait "même pas moi-même si c’est le dernier ou pas." Mystère donc jusqu’à la fin de la saison.