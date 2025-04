Privés de déplacement à Saint-Etienne dimanche (20h45), les supporters de l’OL ont pu partager un court moment avec les joueurs de l’OL pendant le dernier quart d’heure d’entraînement. Deux mille avaient répondu présent à Décines avant le derby.

Jeudi soir, ils ont donné de la voix et impressionné les Anglais présents à Old Trafford. Les trois mille supporters de l’OL ont poussé durant 120 minutes les coéquipiers d’Alexandre Lacazette et même plus malgré la déception de l’élimination. Quarante-huit heures après ce scénario cruel, ils étaient à peine moins nombreux pour lancer le derby contre l’AS Saint-Etienne. Comme le veut la tradition, la séance de veille de match contre le rival régional s’est terminée en une communion entre supporters et joueurs.

Deux mille avaient pris possession de la tribune du terrain Gérard Houllier ce samedi en fin d’après-midi pour encourager leurs protégés une dernière fois. Privés de déplacement en raison d’un arrêté préfectoral, ils n’ont pas manqué de se rattraper ce samedi avec quelques chants hostiles envers l’ASSE, mais surtout des encouragements envers le groupe rhodanien.

Dans le dernier quart d’heure ouvert à ce public venu en nombre, il n’y a eu bien évidemment aucune indication concernant la mise en place tactique pour le match à Geoffroy-Guichard dimanche. Ce fut avant tout un jeu Banide pendant quinze minutes. Suffisant pour qu’Alexandre Lacazette soit acclamé, que les "Lyonnais, Lyonnais" s’enchaînent et que Paulo Fonseca siffle la fin de la récréation. Après un "Ahou" collectif, les joueurs de l’OL ont effectué la traditionnelle tape dans la main avant de regagner les vestiaires du GOLTC. Bien loin du chaos qu’il y avait pu y avoir lors de la séance avant le match aller. Ne reste désormais plus qu’à gagner dimanche soir dans le Forez.