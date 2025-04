Apparu pour la première fois avec les pros à Auxerre, Alejandro Gomes Rodriguez vivra son premier derby avec l’OL dimanche soir. Comme l’attaquant anglais, Yvann Konan vient, lui aussi, renforcer les rangs du groupe de Paulo Fonseca avec l’absence de Lucas Perri.

En plus de la récupération mentale, Paulo Fonseca a dû gérer celle physique après les 120 minutes disputées jeudi soir à Manchester. Le coach portugais l’a confirmé, il va y avoir un turnover obligatoire contre Saint-Etienne. Avec l’absence de Lucas Perri et la blessure de Nemanja Matic, il n’allait de toute façon pas vraiment avoir le choix. Le onze de l’OL à Geoffroy-Guichard n’aura rien à voir avec celui aligné contre Manchester United. Cela sera-t-il suffisant pour se défaire du piège stéphanois ? Il faudra attendre 23h dimanche pour en être convaincu ou non. Quoi qu’il en soit, Fonseca a choisi de retenir un groupe de 21 joueurs pour le derby. Pas de grosses surprises puisque le coach lyonnais avait déjà annoncé les absences supplémentaires en plus d’Ernest Nuamah et Enzo Molebe.

Première pour Konan en pros

Samedi, pour le dernier entraînement avant Saint-Etienne, les jeunes Mathys de Carvalho, Yacine Chaïb ou encore Jérémy Mounsesse ont participé à une grande majorité de la séance. Seulement, ils se sont éclipsés au moment où les 2000 supporters ont pris possession de la tribune du terrain Gérard Houllier. Ce qui ne fut pas le cas d’Alejandro Gomes Rodriguez et Yvann Konan. L’attaquant anglais et le gardien ivoirien font partie du voyage dans le Forez.