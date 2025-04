Après la cruelle désillusion à Manchester jeudi, Lucas Perri n’a pas fait de vieux os à Lyon. Le gardien de l’OL a rejoint le Brésil pour assister à l’accouchement de sa femme et manquera le derby contre Saint-Etienne, dimanche (20h45).

Ces derniers temps, la famille OL s’agrandit. Il y a une dizaine de jours, Tanner Tessmann devenait papa pour la première fois. Le milieu de terrain avait d’ailleurs dû faire l’impasse sur le quart aller de Ligue Europa contre Manchester United. Sa femme accouchant aux États-Unis, il avait fait un aller-retour express en milieu de semaine pour assister à cette première. En ce mois d’avril, il ne sera pas le seul à découvrir les joies de la paternité dans le vestiaire lyonnais. Comme Tessmann, Lucas Perri va également être l’heureux papa d’un petit bébé pour la première fois de son existence. Au lendemain du quart retour à Manchester (5-4) et de cette désillusion qu’est l’élimination en Ligue Europa, le gardien va retrouver un peu de sourire dans les prochaines heures, comme indiqué par L’Équipe.

Descamps n'a plus joué depuis fin décembre

Après avoir fait le voyage retour avec le reste de la délégation de l’OL entre Manchester et Lyon, Perri ne s’est pas éternisé. Il n’était pas présent à l’entraînement de vendredi après-midi puisqu’il a pris un vol direction le Brésil. Sa femme est sur le point d'accoucher et il a été autorisé à voyager par ses dirigeants pour se rendre auprès de ses proches. Cela n’est pas sans conséquence sportivement, car Lucas Perri va manquer le derby contre Saint-Etienne, dimanche (20h45) dans le Forez. Cette absence va profiter à Rémy Descamps, qui va connaitre son troisième match avec l’OL après le déplacement à Hoffenheim en Ligue Europa et l’Entente Feignies Aulnoyes en Coupe de France, ce qui remonte à décembre dernier…