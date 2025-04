Tanner Tessmann lors d’OL – Besiktas (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

En plus de Malick Fofana et Ernest Nuamah, Paulo Fonseca va devoir faire sans Tanner Tessmann. Le milieu de terrain est forfait pour OL - Manchester United pour des raisons personnelles.

Il y avait déjà deux casse-têtes à régler avec les absences d'Ernest Nuamah et Malick Fofana, mais Paulo Fonseca va devoir encore un peu plus se remuer les méninges. En effet, en conférence de presse, l'entraîneur portugais a confirmé que Tanner Tessmann ne jouera pas jeudi soir contre Manchester United. Le milieu de terrain de l'OL est forfait pour "raisons personnelles", comme l'a confié Fonseca ce mercredi en début d'après-midi. Autant d'absence qui vont pousser le Portugais à devoir revoir sa formation face aux Red Devils.

Gomes Rodriguez et De Carvalho récompensés

Sans Fofana, Nuamah et Tessmann, l'OL va subir une cure de rajeunissement. En effet, Paulo Fonseca a convoqué 23 joueurs pour le quart de finale aller au Parc OL dont plusieurs jeunes. Ce sera d'ailleurs une première pour Alejandro Gomes Rodriguez et Mathys de Carvalho, présents ce mercredi à l'entraînement et qui connaitront leur première convocation en professionnels. Pour Téo Barisic, ce ne sera pas une première après la venue de Brest, mais un baptême du feu en Europe.

Le groupe de l'OL contre Manchester United : Descamps, Diarra, Perri - Abner, Barisic, Caleta-Car, Kumbedi, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Akouokou, Almada, De Carvalho, Matic, Tolisso, Veretout - Cherki, Rodriguez, Lacazette, Mikautadze, Molebe