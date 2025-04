La blessure de Nuamah, un casse-tête sportif et financier pour l’OL

Matthieu Udol (Metz) et Ernest Nuamah (OL) (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Obligé de laisser sa place après deux minutes de jeu contre Lille, Ernest Nuamah va manquer la fin de saison et très certainement le début de la prochaine. En plus de perdre un profil rare dans l’effectif, l’OL voit un potentiel transfert estival s’envoler.

Le contact a paru anodin, mais s’est finalement révélé aux lourdes conséquences. Sur un duel avec Gudmundsson, Ernest Nuamah s’est tordu de douleur. Les supporters ont d’abord cru que le Ghanéen en rajoutait, probablement après qu’Eric Wattellier a sifflé la faute contre lui. Toutefois, la longue intervention du corps médical lyonnais a confirmé que ce n’était pas simplement un jeu d’acteur. Se tenant le genou, Nuamah a tenté de se relever, de courir pour voir s’il pouvait tenir sa place.

Le constat a été sans appel et après cinq minutes de soins et tests, l’ailier a laissé sa place à Rayan Cherki, conscient qu’il y avait quelque chose de grave qui se tramait. Le pessimisme avait d’ailleurs rapidement gagné les rangs lyonnais après la victoire contre Lille et à raison. Les résultats de l’IRM ont conclu à une rupture du ligament croisé antérieur et donc à une fin de saison pour Ernest Nuamah. À l’heure du sprint final, l’OL s’en serait bien passé, faisant déjà face à une absence de Malick Fofana pour encore une dizaine de jours.

Cinq buts sous Fonseca

Paulo Fonseca va donc devoir se remuer les méninges pour sortir un onze de départ cohérent, que ce soit contre Manchester United mais aussi pour les prochaines sorties en Ligue 1. Car en perdant Nuamah pour les six derniers matchs de championnat, la formation lyonnaise perd également un profil qui était rare dans l’effectif. Il reste bien évidemment du talent offensif à revendre avec Rayan Cherki ou Thiago Almada. Seulement, ce sont avant tout deux joueurs qui aiment avoir le ballon. Nuamah, comme Fofana, apportait "cette profondeur qui permettait à l’OL d’être moins prévisible", a noté Nicolas Puydebois lundi dans "Tant qu’il y aura des Gones". On l’a d’ailleurs vu samedi contre Lille.

L’entrée de Cherki a certes été concluante avec ce but décisif pour le 2-1, mais l’animation offensive a été quelque peu statique. Les Lyonnais avaient en partie choisi d’attendre les Lillois sur certaines périodes, mais il a manqué cette prise de profondeur à la récupération du ballon. Un travail qu’Ernest Nuamah et Malick Fofana réalisaient avec brio ces dernières semaines. "Il venait de passer un cap, il était percutant, impactant, c’est dommage", regrettent nos deux consultants. Il est vrai que le membre des Black Stars restait sur des prestations encourageantes avec notamment cinq buts inscrits sous Paulo Fonseca.

Fulham avait proposé 30 millions d'euros l'été dernier

De retour au niveau que les supporters lyonnais attendaient au moment de son arrivée à l’été 2023, Ernest Nuamah a été fauché en plein vol et il n’est jamais facile pour un joueur aussi explosif de revenir d’une telle blessure. Sans lui porter l’œil, on avait pu voir que Nabil Fekir était devenu un joueur totalement différent avant et après ce même type de blessure. Ce n’est pas le même profil, mais il y a cette explosivité qui peut en prendre un coup. De coup, c’est également ce qu’a pris la cote sur le marché des transferts de Nuamah. S’il faut bien évidemment souhaiter un rapide retour à la compétition et dans les meilleures conditions physiques, cette blessure reste aussi un coup dur économique pour l’OL.

Comme Fofana ou Cherki, le Ghanéen représentait une valeur marchande pour le prochain mercato. Ses récentes performances pouvaient laisser espérer à John Textor d’avoir le choix entre l’ancien de FC Nordsjælland et celui de La Gantoise pour un départ durant l’été. Ce dilemme n’existe plus désormais. L’été dernier, il avait été à deux doigts de rejoindre Fulham avant de faire faux-bond au club londonien au dernier moment. L’OL avait dû faire une croix sur 30 millions d’euros. Ce qui sera encore le cas l’été prochain.