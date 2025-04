Stéphanie Frappart en discussions avec Alexandre Lacazette et Orel Mangala lors d’OL – Valenciennes (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Dans cette semaine à deux matchs, l’OL recevra Manchester United puis se déplacera à Auxerre, dimanche (20h45). Stéphanie Frappart arbitra cette rencontre de Ligue 1.

Tous les regards sont fixés sur jeudi soir et à raison. L’OL reçoit Manchester United dans une affiche rêvée en quarts de finale de Ligue Europa. Néanmoins, dans cette semaine, les Lyonnais disputent deux matchs et le déplacement à Auxerre, dimanche (20h45), reste tout autant important. Après la victoire contre Lille, ils se sont relancés dans la course à la Ligue des champions, le voyage en Bourgogne peut permettre à l’OL de remonter sur le podium avec Monaco - Marseille et Strasbourg - Nice dans le même temps. Objectif trois points pour les hommes de Paulo Fonseca contre Auxerre. Cette rencontre cruciale pour la course à l’Europe sera arbitrée par Stéphanie Frappart.

Une défaite et un nul cette saison avec cette arbitre

L’arbitre centrale aura Steven Torregrossa et Erwan Finjean comme assistant tandis qu’Olivier Thual aura la charge du quatrième arbitre. Cyril Gringore et Ludovic Zmyslony seront dans le bus pour s’occuper de la VAR. Cette saison, Stéphanie Frappart a déjà arbitré l’OL à deux reprises et le succès n’a jamais été au rendez-vous. Une défaite dès la 2e journée contre Monaco au Parc OL (0-2) puis un nul à Reims le 23 novembre dernier (1-1).