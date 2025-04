Dans trois jours, l’OL reçoit Manchester United à Décines. Mal embarqués en championnat, les Red Devils font de cette Ligue Europa leur priorité et s’avancent avec un brin de confiance.

Samedi, après la victoire contre Lille, Rayan Cherki avait plutôt bien lancé la double confrontation contre Manchester United. Le joueur offensif avait assuré que l’OL ne devait "avoir peur de personne. On va aller à la guerre" pour décrocher un ticket pour le dernier carré de la Ligue Europa. Une sortie médiatique qu’il faut désormais assumée sur le terrain. Toutefois, si les hommes de Paulo Fonseca manquaient encore un peu de motivation, André Onana leur a servi sur un plateau, à la sortie du derby contre Manchester City (0-0). Malgré une treizième place en Premier League, les Red Devils sont loin d’être au fond du sceau.

Il faut dire qu’ils sont invaincus dans la compétition européenne et leur statut font forcément d’eux l’un des favoris au titre final. Seulement, il se pourrait bien qu’il existe une pointe d’excès de confiance au sein de la formation mancunienne. "Je pense que nous sommes meilleurs qu'eux, nous devons juste aller là-bas et montrer qui nous sommes, a déclaré le portier dans des propos rapportés par le Manchester Evening News. Si nous y allons avec une mentalité de gagnant, si nous sommes concentrés, si nous restons compacts et solidaires et si nous suivons le plan de jeu, nous gagnerons le match."

"Nous avons encore quelque chose à gagner et nous allons le faire"

L’accueil du Parc OL autour d’André Onana allait déjà certainement être assez tendu en raison de l’épisode de l’été 2022, mais les propos du Camerounais ne devraient pas faire redescendre la pression. Quoi qu’il en soit, cela peut servir de stimulant aux Lyonnais, bien qu’ils n’aient pas besoin de ça pour comprendre l’importance d’un quart de finale européen. Encore en course en Ligue 1, l’OL joue sur deux tableaux, au contraire de Manchester United. Onana a d’ailleurs rappelé que les joueurs de Ruben Amorim jouaient leur saison sur ces cinq derniers matchs de Ligue Europa. "Bien sûr, ce ne sera pas facile, mais je pense que nous sommes bien meilleurs qu'eux. Ce n'est pas notre meilleure saison, mais nous avons encore quelque chose à gagner et nous allons le faire". Le gardien mancunien a planté le décor et cela promet une ambiance volcanique jeudi.