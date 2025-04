Après la victoire contre Lille, l’OL savourait les trois points, mais se projetait aussi sur le rendez-vous contre Manchester United. Un choc que tout le monde attend avec impatience.

Cette fois, ils n’ont plus l’excuse des matchs de Ligue 1 pour ne pas vouloir en parler. Depuis la qualification en quarts de finale de Ligue Europa, les joueurs de l’OL avaient refusé de se projeter sur la double confrontation contre Manchester United. Dans la course à la Ligue des champions en championnat, les Lyonnais voulaient d’abord se concentrer sur la Ligue 1. La victoire contre Lille samedi soir (2-1) a toutefois permis de se projeter avec le plein de confiance sur le choc européen.

Une affiche que tout un club attend avec impatience. "La rencontre de jeudi ne sera pas une affiche de Ligue Europa mais de Ligue des champions", a assuré Jorge Maciel. Sur le banc contre Lille, le Portugais retrouvera son rôle d’adjoint jeudi derrière Paulo Fonseca. Ce sera l’occasion de croiser leur compatriote Ruben Amorim même si c’est avant tout une qualification pour le dernier carré qui est en jeu.

Cherki : "Ca va être un match d'hommes"

Manchester United n’est peut-être plus le mastodonte affronté en 2004 et 2008 mais il reste un cador de la scène européenne. Moussa Niakhaté a d’ailleurs souligné que les Red Devils étaient "invaincus en Europe. C'est un très grand match. Recevoir Manchester United en France, c'est magnifique. Ce sera un combat. Un combat physique. Mais en quarts de finale, on est là aussi pour gagner." Ayant fait de la Ligue Europa un objectif dans cette saison, l’OL a deux matchs pour atteindre le carré final pour la première fois depuis 2017.

À quelques jours de la venue du club mancunien, il y a du respect, mais pas de sentiment d’infériorité malgré l’histoire de ManU. "On est prêts. On attend ça depuis longtemps. Ça va être un match d’hommes. On est prêts à leur faire la guerre. Et on va tous prendre nos responsabilités. Je n’ai peur de personne", s’est permis Rayan Cherki, comme pour lancer ce choc.