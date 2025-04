OL féminin : Heaps remporte son premier duel contre Tarciane

Lindsey Heaps avec les États-Unis (Photo by Jason Mowry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Durant cette trêve d’avril, les États-Unis et le Brésil se feront face à deux reprises. Le premier rendez-vous a tourné en faveur de Lindsey Heaps, buteuse sur penalty, contre Tarciane (2-0).

Apprenant à se découvrir à Lyon depuis maintenant deux mois, Lindsey Heaps et Tarciane se retrouvent adversaires en cette trêve internationale d’avril. Sans match à enjeu, les États-Unis et le Brésil ont programmé deux amicaux sur cette quinzaine dont le premier s’est tenu samedi soir à Inglewood. Face à un Sofi Stadium comble, les championnes olympiques américaines ont tenu leur rang face à leur public. La première manche a tourné à l’avantage des joueuses d’Emma Hayes avec une victoire 2-0.

Un penalty pour le break américain

Pour ce premier rendez-vous, Lindsey Heaps et Tarciane étaient toutes les deux titulaires. Les deux Lyonnaises ont d’ailleurs plus ou moins joué le même nombre de minutes, car la capitaine américaine a laissé sa place à la 84e minute quand la jeune défenseuse de l’OL l'avait précédée quatre minutes plus tôt. Toutefois, c’est bien Heaps qui avait le sourire au coup de sifflet final. En plus de la victoire de sa sélection, la milieu lyonnaise avait assuré le succès avec un penalty transformé à la 66e minute. La revanche aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi (4h30 heure française).