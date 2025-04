OL - Lille (2-1) : Genesio estime que le nul "aurait été mérité"

De retour pour la troisième fois au Parc OL, Bruno Genesio a perdu pour la deuxième fois à Décines. L’entraîneur français estime que Lille aurait mérité de repartir avec un point.

Il y a eu des accolades et de sourires avant le match et même pendant au moment de l’entrée en jeu de Rayan Cherki. Pourtant, après le coup de sifflet final d’OL - Lille (2-1), Bruno Genesio avait le masque. De retour pour la 3e fois au Parc OL depuis son départ en 2019, l’entraîneur s’est incliné pour la deuxième fois, samedi soir. Pourtant, ses joueurs avaient fait le plus difficile, en ouvrant le score après seulement quarante secondes de jeu. Néanmoins, cela n’a pas suffi face à des Lyonnais "qui nous ont attendus". Après la rencontre, Genesio en voulait surtout à ses joueurs qui "n’ont pas fait les bons choix. Certains entrants n’ont pas apporté ce qu’ils devaient. Ça me met en colère."

"On n'a pas été assez tueurs"

Passablement énervé sur le penalty sifflé pour l’OL en première mi-temps, Bruno Genesio estime que le LOSC aurait malgré tout « mérité le nul » samedi soir. Seulement, les Dogues ont "été punis, car on n’a pas été assez efficaces." Il est vrai que sans un gros arrêt de Lucas Perri à la 64e minute, le scénario aurait pu être différent. Mais quand l’OL a été réaliste, Lille "n’a pas été assez tueur, ce que les Lyonnais ont réussi à faire". Pour ces retrouvailles entre l’OL et Genesio, c’est avant tout le club lyonnais qui fait la bonne opération au classement, même si "le plus important reste celui de la 34e journée".