Eirik Horneland a "hâte de goûter au derby" ASSE - OL

Eirik Horneland, entraîneur de Saint-Etienne (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

En déplacement à Lens ce dimanche, l’AS Saint-Etienne pense déjà un peu au derby contre l’OL. Eirik Horneland, le coach stéphanois, a hâte de gouter à l’ambiance de Geoffroy-Guichard.

En s’imposant (2-1) contre Lille samedi soir, l’OL a pu rapidement passer en mode Ligue Europa pour penser à la venue de Manchester United, jeudi soir (21h). Du côté de Saint-Etienne, il reste encore deux matchs de championnat avant le derby, mais la réception du rival lyonnais est déjà dans les têtes stéphanoises. Relancés dans la course au maintien après leur victoire sur tapis vert contre Montpellier, les Verts affrontent Lens ce dimanche puis Brest. Deux gros rendez-vous qui permettront de préparer au mieux le derby. "C’est plus facile de jouer de tels matchs avec de la confiance, donc il faut qu’on en prenne sur ces matchs contre Lens et Brest", a confié Eirik Horneland.

"L'ambiance peut être vraiment exceptionnelle"

Débarqué sur le banc de l’ASSE en début d’année 2005, l’entraîneur norvégien va connaitre son premier derby. Toutefois, il a déjà été mis au parfum de ce que représentait une confrontation contre l’OL. Les deux équipes ne boxent pas dans la même catégorie, mais un derby reste un derby même sans supporters adverses. "Le derby, on m’en parle depuis que je suis arrivé. On m'en a même parlé avant que j’arrive puisque j’ai parlé avec Selnaes, Soderlund, Karomoko avant de venir à Saint-Étienne et ils m’ont tous parlé de l’importance de ce match. J’ai vraiment hâte de connaitre cette rencontre surtout à Geoffroy-Guichard. Quand on voit l'ambiance qu'il y a eue contre Paris, on se dit que le spectacle peut être beau contre Lyon. Si on arrive à emmener la rencontre, l’ambiance peut être vraiment exceptionnelle, je pense."

Quand à Saint-Etienne, le derby est déjà bien présent, à Lyon, le duel régional est encore bien loin.