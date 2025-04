Mercato : Gilles sème le doute sur son avenir à l’OL féminin

Prêtée à l’OL depuis trois saisons, Vanessa Gilles ne se voit pas retourner aux États-Unis. Néanmoins, les discussions avec le club lyonnais ne prendraient pas la tournure attendue.

Elle va être l’un des dossiers brûlants de l’OL féminin dans les prochaines semaines et prochains mois. En plus des nombreuses prolongations de contrat à gérer, Vincent Ponsot et la direction lyonnaise sont en discussions pour prolonger l’aventure de Vanessa Gilles de manière définitive. Prêtée depuis trois saisons à l’OL, la défenseuse a fait l’unanimité entre Rhône et Saône. Si Angel City a annoncé qu’elle réintégrerait le groupe à l’issue de son prêt, la Canadienne ne se voit pas forcément retourner en NWSL. "Mon objectif a toujours été le même, c’est d’aller titiller cette Ligue des champions, a-t-elle confirmé au site ONFR. Je pense qu’il n’y a aucune autre compétition dans le monde aussi grandiose au niveau des clubs."

"De fortes chances de ne pas jouer la Ligue des champions avec l’OL"

Tous les voyants auraient dû être au vert pour voir la collaboration entre l’OL féminin et Vanessa Gilles continuer. Seulement, la tendance serait bien différente. Des négociations et discussions ont bien débuté entre les deux parties, mais un accord semble encore loin, très loin même. La Franco-Canadienne estime "ne pas être une priorité" pour les dirigeants lyonnais. Lancé en plein sprint final en Première Ligue et Ligue des champions, l’OL pourrait bien voir l’une de ses cadres mettre les voiles durant l’été.

C’est en tout cas ce qui ressort des récentes discussions entre le clan de Vanessa Gilles et le club lyonnais. "Dans la situation que je vis actuellement, la question qui se pose, est 'est-ce que l’Olympique lyonnais me veut ?' Je ne suis pas sûre, surtout avec les conversations actuelles, même aujourd’hui, que j’ai eues avec le club. Comme je l’ai dit, ma priorité, c’est de jouer la Ligue des champions. J’espère que ce sera à l’OL, mais il y a de fortes chances que ce ne le soit pas non plus." Un coup dur alors que le tandem Renard - Gilles a fait ses preuves et que la Canadienne a acquis un vrai capital sympathie auprès des supporters.