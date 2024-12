Mercato : Angel City attend le retour de Gilles (OL) à l’été 2025

Prêtée pour la deuxième saison de suite, Vanessa Gilles reste toujours sous contrat avec le FC Angel City. La franchise de NWSL attend le retour de la Canadienne l’été prochain, même si la défenseuse ne serait pas contre rester à l’OL.

En l’espace de deux saisons, elle est devenue incontournable. Arrivée à l’OL à l'automne 2022 pour palier la grosse blessure de Griedge Mbock, Vanessa Gilles a plus que remplacé l’internationale française. Ce qui ne devait être qu’une aventure de quelques mois s’est prolongée avec un deuxième prêt consécutif l’été dernier. Mbock ayant mis les voiles vers le PSG, Gilles reste plus que jamais l’acolyte de Wendie Renard en défense centrale et a réussi à conquérir les cœurs des supporters lyonnais.

Fraîchement élue meilleure joueuse canadienne de l’année, Vanessa Gilles garde malgré tout un avenir incertain. Elle reste liée au FC Angel City et le club américain compte bien pouvoir compter sur son talent dans les mois à venir. "La défenseuse Vanessa Gilles prévoit de rejoindre le club une fois qu'elle aura terminé [son] prêt à Lyon, qui expire le 30 juin 2025", pouvait-on lire récemment dans un tweet de la franchise de NWSL.

Un environnement parfait à l'OL

L’OL va-t-il devoir se mettre en quête d’un renfort défensif à l’été 2025 ? Comme lors de deux derniers mercatos, le club lyonnais va s’activer pour conserver la Canadienne. Du côté de Vanessa Gilles, rester entre Rhône et Saône serait d’ailleurs loin d’être une envie irréalisable. À Lyon, la Canadienne a trouvé un terrain de jeu propice à son développement de joueuse, mais aussi de femme. Elle a noué une franche amitié avec Ada Hegerberg et Lindsey Horan, une relation avec les supporters et il convient de rappeler que le papa de la joueuse est français et donc loin de voir cette parenthèse comme un problème. Même avec le décalage horaire qu’il existe avec le Canada.