OL féminin : Vanessa Gilles élue joueuse canadienne de l'année

Après Ellie Carpenter, élue joueuse internationale de l’année de la Confédération asiatique, une autre Fenottes a obtenu une récompense internationale. Pour 2024, Vanessa Gilles est lauréate du trophée de meilleure footballeuse canadienne de l'année. La Fédération a officialisé la nouvelle ce vendredi. La défenseure lyonnaise de 28 ans achève donc ainsi une période particulièrement solide sur le plan individuel.

En sélection, elle a par exemple permis à son pays de se qualifier pour les quarts de finale des Jeux olympiques en marquant à la dernière minute face à la France (1-2). Avec son club, elle a également livré de belles performances, glanant au passage le championnat. Les Fenottes ont aussi atteint la finale de la Ligue des champions, même si le FC Barcelone s'était finalement montré meilleur pour décrocher le titre européen.

Désignée par les médias et les entraîneurs, Gilles devance quelques pointures chez ses compatriotes : Kadeisha Buchanan, Jessie Flemming ou Ashley Lawrence, mais aussi Simi Awujo, Jade Rose, Évelyne Viens et Kailen Sheridan. Au total, elle aura disputé 39 rencontres entre le Canada (14) et l'OL (25) sur les douze derniers mois, se signalant grâce à onze réalisations.

