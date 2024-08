JO 2024 : Gilles porte encore le Canada, Carpenter éliminée

Vanessa Gilles lors de Paraguay – Canada (Photo by Alex Bierens de Haan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Grâce à une tête de Vanessa Gilles, le Canada a décroché son ticket pour les quarts de finale des Jeux olympiques. Ellie Carpenter et l’Australie sont eux éliminés.

La sanction d’un retrait de six points n’a pas eu raison du Canada. Malgré les affaires qui ont touché la sélection canadienne avant même le début des Jeux olympiques, les coéquipières de Vanessa Gilles ont réussi le tour de force de se qualifier pour les quarts de finale. Et on peut dire qu’elles doivent une fière chandelle à la défenseure de l’OL. Après avoir permis de prendre les trois points contre la France il y a quelques jours, Gilles a remis ça mercredi soir face à la Colombie. En plaçant un coup de tête, la Lyonnaise a offert un troisième succès en trois matchs au Canada. Cela ne fait que trois points au classement final, mais suffisant pour passer au tour suivant. Grâce à un meilleur goal-average, les Canadiennes ont pris la seconde place à la Colombie, qui disputera malgré tout les quarts comme meilleure troisième.

Désillusion pour l'Australie avec une seule victoire

Ces places qualificatives, l’Australie aurait aimé les accrocher. Malheureusement pour Ellie Carpenter et les siennes, le tournoi olympique est déjà terminé. Battues 2-1 par les États-Unis pourtant déjà qualifiés, les Matildas terminent avec trois points cette phase de groupe, mais avec une différence de but de -3. Pas suffisant pour faire mieux que la Colombie et le Brésil. C’est une vraie désillusion pour l’Australie, quatrième de la dernière Coupe du monde. Le retour à Lyon sera finalement plus rapide que prévu pour Carpenter, même si la latérale va bien évidemment observer quelques semaines de vacances afin de digérer cette contre-performance.