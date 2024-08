Titulaire indiscutable sous Pierre Sage, Jake O’Brien a rejoint Everton, un an après son arrivée à l’OL. Suite au nul contre le Torino (0-0), l’entraîneur lyonnais a tenu à avoir un mot pour son désormais ex-défenseur.

L’effectif est pléthorique et malheureusement, l’OL a du mal à se débarrasser des joueurs ne faisant plus partie des plans. On pense à Dejan Lovren, Anthony Lopes et à tous les membres faisant partie du "loft" mis en place par la direction lyonnaise. Cette dernière a fait la promesse de vendre à la DNCG alors il a bien fallu se tourner vers certaines valeurs marchandes dans l’effectif de Pierre Sage. Sans dénigrer, elles sont quand même peu nombreuses concernant des éléments qui ont donné satisfaction la saison dernière.

Alors, Jake O’Brien a certainement très vite compris qu’il serait plus qu’un candidat à un départ. Cela n’a pas manqué avec un transfert du côté d’Everton mardi contre un chèque de 19,5 millions d’euros. À 23 ans, l’Irlandais avait montré certaines lacunes défensives, mais restait une bonne surprise. Rapide, il avait aussi pour lui la taille dans une surface ou dans l’autre.

Deux matchs loupés sous Sage

Mercredi soir contre le Torino (0-0), la chevelure rousse ne s’est donc pas envolée dans le ciel de Bourgoin pour un coup de casque. Jake O’Brien est désormais de l’histoire ancienne, mais aura marqué cette saison dernière où personne ne l’attendait. Avec cinq buts, il avait fini deuxième meilleur buteur de l’OL derrière Alexandre Lacazette. Il avait redonné espoir aux supporters lyonnais lors de la finale de la Coupe de France.

C’est tout donc logiquement que Pierre Sage a souhaité lui rendre hommage au moment où les questions tournaient autour… de l’inefficacité offensive. "On a un attaquant qui a marqué beaucoup de buts (Lacazette) et notre deuxième buteur est parti et je tiens à lui faire un petit clin d’œil parce que c’est un super garçon, un super travailleur." Sous Pierre Sage, O’Brien n’avait manqué que deux matchs, l’un pour un rouge direct, l’autre pour une accumulation de cartons jaunes.