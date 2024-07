OL - Mercato : Friio veut drastiquement réduire l'effectif

Pierre Sage avec David Friio et Laurent Prud’homme après OL – Chassieu (crédit : David Hernandez)

Avec Georges Mikautadze, l’OL a enregistré sa troisième recrue de l’été. L’attaquant ne devrait pas être le dernier renfort, mais David Friio attend surtout des départs.

Moussa Niakhaté, Abner Vinicius et maintenant Georges Mikautadze. Depuis début juillet, l’OL a décidé de passer à l’action pour renforcer le groupe de Pierre Sage et n’a pas lésiné sur les moyens pour y parvenir. En recrutant rapidement, les dirigeants lyonnais ont permis à leur coach d’avoir deux recrues directement intégrées à l’effectif pour le stage en Autriche et ainsi favoriser leur intégration. Toutefois, si l’OL se montre actif dans un sens, il est loin de connaitre le même succès dans le sens des départs.

Hormis la vente de Skelly Alvero au Werder Brême, aucune somme d’argent n’est entrée dans les caisses depuis le 10 juin, date de l’ouverture du mercato. Au moment du passage devant la DNCG, il a été question de cent millions de ventes, le club rhodanien est encore loin du compte. Rayan Cherki serait proche de rejoindre le Borussia Dortmund, mais cela ne comblera qu’en petite partie la somme attendue.

Au moins 32 joueurs à disposition

L’effectif de l’OL est pléthorique et a déjà poussé Pierre Sage à devoir faire des choix pour la virée en Autriche. Malgré les absences de plusieurs éléments (Mangala, Lacazette, Cherki, Kumbedi, etc.), l’entraîneur a laissé sur le carreau cinq éléments que l’on peut donc considérer comme ne faisant pas partie de ses plans. Pour la saison qui démarre le 16 août à Rennes, David Friio a les idées bien claires. Le directeur sportif veut "un groupe de vingt à vingt-et-un joueurs et trois gardiens", comme il l'a confié au Progrès.

À l’heure actuelle, l’OL est très loin de ce chiffre. En comptant les absents et les indésirables, cela fait un groupe de 35 joueurs, même si l’on peut très certainement enlever Enzo Molebé, Romain Perret et Chaïm El Djebali de l’équation. Cela porte malgré tout à 32, ce qui veut donc dire que Friio attend encore huit départs a minima. Car, on l’a dit, l’OL n’a pas encore fini de recruter.