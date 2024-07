OL - Mercato : accélération dans le dossier Cherki à Dortmund ?

En pleine préparation pour les Jeux olympiques, Rayan Cherki est toujours un joueur de l’OL. Pour combien de temps ? Les différentes positions se seraient rapprochées ces dernières heures.

Ils ne seront plus deux, mais bien trois joueurs de l’OL présents en équipe de France olympique pour disputer les JO 2024. Johann Lepenant est venu se greffer au groupe français et va donc retrouver ce lundi Alexandre Lacazette et Rayan Cherki. Seulement, seront-ils vraiment trois Lyonnais au moment du coup d’envoi de ces Jeux ? Si l’avenir du milieu est incertain, celui de Cherki semble réglé depuis plusieurs semaines déjà. À un an de la fin de son contrat, le joueur offensif s’apprête à quitter son club formateur, qui lui a pourtant fait une offre de prolongation. Loin, bien loin de ce que touche le numéro 18 lyonnais actuellement. Face à cette situation, un départ semble logique et tout porte à dire qu’en plus de l’OL, c’est la Ligue 1 qui va très certainement perdre l’un de ses éléments les plus spectaculaires.

Débuts des Jeux mercredi pour la France

En effet, alors que le PSG tenait la corde, le Borussia Dortmund a grillé la politesse au club parisien et se serait attiré les faveurs du clan Cherki. Toutefois, rien n’a encore été signé, mais cela pourrait n’être désormais qu’une question de quelques jours. En effet, selon nos confrères du Progrès, les positions se seraient fortement rapprochées durant le week-end pour un départ de Rayan Cherki vers la Bundesliga. L’OL récupèrerait quinze millions d’euros dans l’opération, auxquels s’ajouteraient quelques bonus dans les années à venir. Avec un premier match contre les États-Unis avec les U23 français mercredi, Cherki aura-t-il enfin l’esprit libre ? De son côté, l’OL espère boucler rapidement l’opération afin de se tourner vers d’autres pistes.