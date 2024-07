En Autriche, l’OL tente de solidifier son esprit collectif

Parti en stage il y a une semaine, l’OL attaque la deuxième partie de son programme en Autriche. Avec un terrain de jeu propice à l’exode individuel et collectif.

Deux matchs, deux victoires. Cela reste de la préparation estivale, mais le souvenir pas si lointain de la saison dernière montre qu’un brin de confiance acquis durant l’été ne peut faire guère de mal aux têtes. Même s’il n’accorde pas forcément d’importance au résultat final, Pierre Sage savoure malgré tout les deux succès au tableau de chasse de l’OL, notamment celui de vendredi contre le WSG Tirol (2-3).

Après une semaine de stage intense, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont tapé dans leurs ressources et ont dû batailler pour s’imposer contre la modeste équipe autrichienne. Ce n’est pas une fin en soi, mais cette victoire aux forceps a aussi pu montrer à l’entraîneur rhodanien l’état d’esprit qui rythme le quotidien depuis une semaine en Autriche. Est-ce le fait de ne pas être soumis à une préparation estivale traditionnelle, mais plutôt à un travail quotidien avec ballon qui facilite la bonne humeur ambiante ? Il doit y avoir un peu de ça, mais les retours venus des Alpes autrichiennes décrivent une atmosphère paisible et sérieuse dans cet OL 2024-2025.

Un groupe restreint pour favoriser la cohésion

Le groupe est encore loin d’être au complet, mais en choisissant d’emblée de faire des choix, Pierre Sage s’est évité les précédents Laurent Blanc et Peter Bosz. Les deux anciens coachs n’avaient pas hésité à partir avec un large effectif, frisant la trentaine de joueurs dont certains étaient en instance de départ quand d’autres savaient qu’ils n’auraient pas de cartes à jouer, notamment les jeunes. En Autriche, Sage s’est contenté de vingt joueurs de champs et trois gardiens "pour travailler dans les meilleures conditions possibles". L’avenir de certains éléments est certes en suspens comme Maxence Caqueret, Gift Orban ou Anthony Lopes, mais tous ceux présents ont quasiment la certitude de faire partie de la nouvelle campagne lyonnaise en Ligue 1 ou en Ligue Europa.

Même les petits jeunes, qui partent de bien plus loin, font bonne impression au staff technique par leur investissement et leur intégration au groupe. Il est bien évidemment facile de dire que le groupe vit bien alors que la reprise de l’entraînement n’a sonné que depuis deux semaines. Seulement, l’atmosphère autour de cette formation reste à des années- lumière de celle des années précédentes. Même Blanc n’avait pas réussi à surfer sur ses six bons premiers mois pour entamer une bonne dynamique lors de la saison dernière. Par ses mots, sa philosophie et son désir du "vivre ensemble", Pierre Sage semble lui prendre la bonne direction.

Tir à l'arc, accrobranche, randonnée au programme

En choisissant l’Autriche, comme de nombreux clubs français, l’OL a fait le choix d’une destination à la mode, mais aussi pour renouer avec certains principes qui avaient fait la force lyonnaise dans les années 2000. Achenkirch, lieu de villégiature des Lyonnais pendant dix jours, n’est certes pas à la hauteur de Tignes au niveau de l'altitude, mais le choix a été fait de retrouver un peu de massif montagneux. Après les plaines néerlandaises de ces deux dernières années, le grand bol d’air frais a été préféré. Aussi bien pour travailler physiquement et dans le cardio que pour s’offrir un cadre bucolique propice à l’exode collectif et individuel.

Dans un environnement vert, chacun y trouve son bonheur et la journée de cohésion collective samedi, couplée à la randonnée dominicale, a permis de faire une coupure dans ce stage à haute intensité. L’espace de 24h, les coéquipiers de Clinton Mata ont pu déconnecter avec le foot. Sans toutefois perdre l’objectif principal de ce stage : préparer l’avenir proche de l’OL, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et pour l’instant, Pierre Sage et son staff ont tout bon sur la ligne.