OL : la périodisation tactique au centre du projet de Sage

En renforçant son staff technique, Pierre Sage s’est attaché à recruter des adjoints surfant sur la même idéologie d’entraînement : la périodisation tactique. Depuis le début de la reprise, les entraînements de l’OL s’attachent à suivre ce principe qui veut que le travail quotidien se base sur des séquences de matchs.

Cet été, l’OL a retrouvé un peu d’altitude en prenant ses quartiers du côté des Alpes autrichiennes. Pourtant, le programme est bien loin de celui qui avait fait la force lyonnaise durant les années 2000 avec les fameux stages à Tignes. À Innsbruck, pas de grandes courses autour du terrain, pas de tests Cooper à proprement parler. Non, dès le vendredi 5 juillet, Pierre Sage avait planté le décor : la préparation estivale se fera avec ballon et ce n’est pas forcément pour déplaire aux joueurs. Est-ce la bonne stratégie ? Au moment de son arrivée à l’OL, Peter Bosz avait, lui aussi, tenté de mettre en place cette préparation avec du physique intégré au jeu. On ne peut pas dire que ce fut une franche réussite, même si cela tient essentiellement à l’envie d’un effectif de faire les efforts.

C’est là le message que souhaite faire passer Sage depuis deux semaines et qu’il veut inculquer grâce à la méthodologie de la périodisation tactique. Certains diront que c’est un grand mot qui ne veut certainement pas dire grand-chose. Si l’on doit grossir la notion pour comprendre le principe, il conviendrait de dire que ce courant de pensée cherche à reproduire au maximum les situations de match au sein même d’un entraînement et donc l’intensité qui va avec. Il y avait "on joue comme on s’entraîne", avec cette philosophie venue du Portugal, c’est plutôt "on s’entraîne comme on joue".

Vers une individualisation du travail

Voir les joueurs de l’OL enchaîner les exercices avec ballon à Décines puis en Autriche n’a donc rien de surprenant. Pierre Sage s’est créé une réputation en suivant ce courant et cherche désormais à le mettre en place de manière concrète sur le terrain. Pour ce faire, il a pu compter sur des départs dans son staff pour s’entourer d’éléments pensant comme lui. Non pas que Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca ne faisaient pas l’affaire, mais avec Jorge Maciel, Rui Lemos et Denis Valos, ce sont trois renforts biberonnés à la périodisation tactique. Et il convient également de rajouter Damien Della Santa, qui tente cette intégration depuis son arrivée en janvier dernier. Le staff lyonnais n’a jamais semblé aussi étoffé et l’on pourrait penser que les rôles de chacun pourraient être assez flous.

Seulement, en étant en nombre, Pierre Sage a fait le choix d’une approche quasiment individuelle. Avec Maciel, qu’il a croisé à des conférences sur le thème de la périodisation et qui en est l'une des références, l’entraîneur lyonnais a trouvé quelqu’un sur qui décharger la mise en place des entraînements et son déroulement. "Ma volonté sur les premières séances était de bien cadrer le processus. Pour l’instant, j’avais gardé les choses en main, mais petit à petit, je vais confier à Jorge (Maciel) le processus d’entraînement, nous avait confié Sage il y a quelques jours. Cela ne va pas me décharger de quelque chose, mais déplacer mon action lors des séances. Je vais pouvoir me centrer un peu plus sur le jeu et les joueurs. Être plus précis, plus pointilleux sur certaines actions. Je pense que c’est bien pour l’équipe."

Mutualiser les différents aspects du jeu pour gagner du temps

En Autriche, Jorge Maciel a pris le lead sur la mise en place des entraînements qui résultent avant tout de longs échanges au sein du staff technique. Car si Pierre Sage reste encore le décisionnaire final, il a également compris que la mutualisation des pensées permettait l’avancée du travail et de faire d’une pierre deux coups. Oui, les joueurs lyonnais ne passent pas leur matinée à enchaîner les aller-retour d’une surface à une autre.

Toutefois la préparation athlétique est intégrée dans les exercices et notamment ceux concernant le pressing et le contre-pressing. C’est à ce moment-là que Rui Lemos et Denis Valour interviennent. Bien qu’ils soient considérés comme des renforts sur le domaine physique, le Portugais et le Français sont considérés "comme des adjoints à part entière et c’est une nuance à prendre en compte. La préparation athlétique se fait dans le cadre du jeu et du développement du jeu de l’équipe."

Travailler les différents aspects techniques, tactiques et physiques simultanément permet de gagner un temps précieux. Dans une préparation, cela n’a pas de prix et en s’entourant de personnes reconnues sur la périodisation tactique, Pierre Sage recherchait aussi ça : mettre en place ses ambitions tactiques le plus rapidement possible afin que les matchs amicaux servent d’exercice grandeur nature. Car, si les Lyonnais s’entraînent depuis deux semaines comme ils jouent, seule la vérité du terrain compte. Tout est mis en place quotidiennement pour que rien ne soit laissé au hasard et sujet au doute lors des séquences de match. Un discours ambitieux sur le papier…