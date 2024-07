OL : Maciel, "un vrai ajout pour décharger Sage"

Depuis vendredi, Jorge Maciel est officiellement l’un des nouveaux adjoints de Pierre Sage à l'OL. Ayant roulé sa bosse au Portugal et au LOSC, le Portugais traine derrière lui une solide réputation.

Vendredi, au moment de la reprise de l’entraînement, il y avait plus de nouveautés dans le staff de Pierre Sage qu’à l’intérieur de l’effectif de l’OL. Seul Abner était de la partie quand l’entraîneur lyonnais a pu faire les présentations avec les nouveaux renforts dans sa garde rapprochée. Avec les départs de Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca à Lille, Sage a dû composer un nouveau support technique et ce n’est pas vraiment pour lui déplaire. Lui, l’adepte de la périodisation tactique et de ce que l’on pourrait résumer en un "on s’entraîne comme on joue" a pu cibler des profils qui lui correspondaient parfaitement.

Avec Jorge Maciel, Rui Lemos et Denis Valour, Pierre Sage a eu ce qu’il souhaitait, preuve supplémentaire que le natif de Lons-le-Saunier veut s’inscrire sur la durée avec l’OL et ramener le club tout en haut. Si pour Lemos et Valour, la mission sera avant tout sur l’aspect physique, Maciel est lui appelé à intervenir sur le terrain, étant décrit par le club comme le "chargé de la méthodologie d’entrainement." Cela tombe bien, Pierre Sage veut, comme il l’entend depuis ses débuts dans le coaching, délégué un maximum pour avoir un regard plus large.

Passage réussi à Benfica, polyglotte et proche des joueurs

Avec Maciel, il a trouvé l’homme qu’il faut, si l’on en croit Jérémy Pied. L’ancien Lyonnais a côtoyé le Portugais au LOSC et n’en garde que des bons souvenirs. "C’est quelqu’un qui mérite d’être un numéro 1 un jour. Il est complètement capable de gérer l’entraînement tout seul. Avec lui, Pierre Sage peut clairement faire comme Gérard Houllier à mon époque à l’OL et se mettre de côté pour mieux observer, nous a confié le natif de Grenoble, aujourd’hui basé dans le sud de la France. Je n’ai aucun doute là-dessus. C’est quelqu’un de dynamique, qui bouge, qui parle, qui replace, ce qui peut soulager Pierre Sage de ce côté-là."

Un numéro 2 qui a la carrure d’un numéro, mais Jorge Maciel n’est pas là pour faire de l’ombre à Pierre Sage. Son échec à Valenciennes la saison dernière lui a servi de leçon et il a récemment assuré qu’il visait pour le moment un poste d’adjoint, qui correspond plus à ce qu’il recherche : le jeu et rien que le jeu plutôt que les gestions d’égo et tout ce qui entoure une vie de groupe. Pourtant, d’après Jérémy Pied, Maciel est du genre à bien se fondre dans le quotidien d’une équipe.

Une des figures de la périodisation tactique au Portugal

Parlant français, portugais et anglais, Jorge Maciel pourra tranquillement alterner entre les trois langues à l’OL et ainsi être le relai de Pierre Sage en plus de Jamal Alioui et Damien Della Santa. "Quand il parle portugais, c’est souvent pour reprendre et dire des mots pas très gentils (rires), poursuit Pied. Il a compris la différence entre les jeunes et les anciens. Il sait prendre des pincettes et être dans de l’amusement. Cela lui a permis d'être très proche de nous à Lille." Champion de France avec LOSC sous Galtier, il avait aussi œuvré avec Gourvennec et Fonseca jusqu’à l’été 2023 et son envie de relever le défi du VAFC. Ayant roulé sa bosse en Ligue 1, Jorge Maciel s’est avant tout construit une réputation chez lui.

Ancien adjoint de Miguel Cardoso, passé furtivement par le FC Nantes en 2018, l’homme de 38 ans a suivi les préceptes de Vitor Frade, "qui reste connu comme celui qui a théorisé cette méthodologie d’entraînement", nous confesse Alex Ribeiro, fondateur du site Trivela, spécialisé sur le foot portugais. Il a notamment écrit en 2011 un livre au titre sans équivoque "Ne le laisse pas tuer le bon football et celui qui le joue" qui aborde l'aspect sociologique du football à travers la formation. Les équipes de jeunes, Maciel connait bien. Coach des U23 du Benfica Lisbonne, Maciel a réussi à porter cette équipe en tout en haut contre des formations pourtant plus âgées. Cela lui a donné du crédit et il avait d’ailleurs croisé la route de l’OL et de Rayan Cherki en Youth League. Le club lisboète avait affronté les jeunes Lyonnais en phase de poule.

Pied : "Il voulait qu’on s’entraîne à fond et donnait de sa personne"

Polyglotte, réputé à l’échelle mondiale sur la périodisation tactique, Jorge Maciel a tout de la bonne pioche pour Pierre Sage. Ce dernier l’a choisi et les deux hommes sont sur la même longueur d’onde au niveau de l’exigence. "Quand on faisait des mises en place, il voulait qu’on soit à fond comme dans une situation de match. Même lui se mettait dans les jeux parfois. Quand on travaillait le pressing adverse, c’est lui qui faisait ce pressing à bloc pour bien montrer l’intensité du match, se remémore Jérémy Pied. On n’était pas à l’entraînement pour faire semblant, il y a un mec qui va te foncer dessus en match et ça sera pareil durant la semaine."

Avec Jamal Alioui, déjà très présent sur ce domaine, les semaines d’entraînements à Décines risquent d’être rythmées. En espérant que cela se répercute sur le jeu pratiqué le week-end.