Au lendemain de la prolongation de son contrat pour deux saisons, Pierre Sage endosse désormais le costume de coach principal de l’OL. Le technicien est à présent attendu, mais va aussi pouvoir mettre en place sa philosophie.

Cela ne faisait pas de doutes, mais l’annonce a malgré tout tardé. Un mois et demi après la finale de la Coupe de France, l’OL a enfin officialisé la prolongation de contrat de Pierre Sage. C’était une évidence, mais les jours et semaines ont filé sans que rien ne vienne en raison notamment du BEPF et du rapport rendu par le technicien français à la mi-juin. Tout cela est dorénavant derrière le club lyonnais et son coach. Après avoir évolué pendant six mois avec l’étiquette d’un intérimaire plus ou moins long, Pierre Sage peut à présent voir l’avenir avec un peu plus de sérénité.

Prolongé pour deux saisons, le natif de Lons-le-Saunier débute ce jeudi le début de sa nouvelle vie : celle d’un entraîneur attendu au tournant et devant prouver une fois de plus. Si les joueurs de l’OL ne sont attendus que vendredi au GOLTC, Sage et son staff ont déjà repris leurs bonnes vieilles habitudes avec une présence quasi continue au sein du centre d’entraînement. Car malgré la seconde partie de saison dernière historique, il y a du pain sur la planche à Décines.

Une intersaison complète pour travailler

Vendredi marquera le retour à l’entraînement et la fin d’une attente qui dure depuis la finale de la Coupe de France perdue contre le PSG. Le point final d’une saison et d’un groupe qui s’est retrouvé éparpillé à droite à gauche dès le coup de sifflet final. Ce vendredi, on ne peut pas forcément dire que Pierre Sage pourra déjà travailler comme il l’entend. Déjà parce que les premiers jours seront avant tout consacrés à des tests physiques. Mais surtout parce que l’effectif sera loin d’être au complet.

Il y a les internationaux retenus pour les compétitions estivales ainsi que ceux qui ont eu le droit à un peu de rab de vacances après avoir joué en sélection en juin. C’est donc un groupe délaissé par de (très) nombreux cadres qui va se présenter à la reprise dans vingt-quatre heures. Mais ne comptez pas sur Pierre Sage pour jouer les gentils "G.O" en attendant le retour d’une grosse partie de son groupe de la seconde partie de saison dernière. Car en prolongeant pour deux saisons, le récent titulaire du BEPF sait qu’il va être bien plus attendu.

Une production collective à améliorer

Après l’effet de surprise de ces six derniers mois, il va déjà falloir prouver et confirmer. C’est un peu sa faute et celle de ses joueurs après un dernier semestre stratosphérique, mais la mission est loin d’effrayer l’ancien adjoint du Red Star. Bien au contraire. Conscient de la page historique écrite en mai dernier, Pierre Sage sait que tout n’a pas été tout rose, ou du moins parfait, notamment sur le plan du jeu.

Il a désormais un mois et demi pour mettre en place ses ambitions et ses principes afin d’avoir un jeu plus léché et moins de remontada. "Que l’OL soit ambitieux, c’est normal par rapport à son histoire. Mais il faut aussi être lucide avec ce qu’il s’est passé la saison dernière, a-t-il déclaré au micro de la chaîne du club. Si on veut être ambitieux, il faut travailler sur comment on construit nos victoires, notre jeu afin d’avoir une ambition à la hauteur de ce qu’on produit."

Si, par séquence, l’OL a montré un visage séduisant, l’opération maintien a d’abord donné lieu à un jeu pragmatique où chaque point pris n’était plus à prendre. Cette pensée ne tiendra pas à compter du 16 août et le déplacement à Rennes. L’environnement lyonnais ne veut pas revivre pareil exercice et même si elles ont fait basculer le Parc OL dans l’ivresse, les victoires à l’arrachée ne sont pas viables sur toute une saison. L’OL va devoir faire preuve de bien plus de maitrise et pour arracher un sourire à tout le peuple lyonnais, Sage compte sur son jeu de possession pour y parvenir. En ce sens, l’intersaison a certainement été bénéfique pour le technicien lyonnais.

Un staff sur-mesure pour ses principes

S’il avait déjà eu son mot à dire en janvier dernier, ces dernières semaines lui ont permis de construire son staff technique avec le renfort de trois hommes, quand Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca sont partis. Avec Jorge Maciel, Rui Lemos et Denis Valour, Pierre Sage s’est entouré d’adjoints qui répondent au même courant de pensée que lui : la périodisation tactique. "Maciel a une vraie réputation au Portugal sur cette méthode de travail, il a appris aux côtés de Vitor Frade, connu comme celui qui a théorisé cette méthodologie", nous confie Alex Ribeiro, fondateur du site spécialisé sur le foot portugais Trivela.

En s’entourant de personnes pensant de la même façon, Pierre Sage va pouvoir déléguer un peu plus les séances d’entraînement et donc avoir un regard plus général sur les séances. Ce dispositif, il l’avait déjà mis en place au sein de l’Académie, notamment quand il avait en charge les U16. "Il intervient très peu dans la séance, car il sait que ça va biaiser la prise d’informations, nous a confié Jérémie Dussolier, qui a côtoyé l’entraîneur principal de l’OL à Meyzieu. Mais il va utiliser beaucoup l’erreur qui est une variable d’ajustement."

À l’OL, malgré six mois exceptionnels, le chantier reste imposant. Pierre Sage le sait et a du pain sur la planche. Il sait trop bien que la durée de vie d’un entraîneur est liée aux résultats et qu’un totem d’immunité n’est pas ad vitam æternam.